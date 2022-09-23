Велика біла акула із GPS-датчиком намалювала свій "автопортрет" в океані (фото)

На карті переміщень акули в океані несподівано вималювалися чіткі обриси самої тварини — з добре окресленими плавцями, хвостом та іншими частинами.

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Велика біла акула показала свої здібності в Атлантичному океані. У межах дослідницького проєкту OCEARCH до чотириметрового хижака на прізвисько Бретон прикріпили GPS-трекер. Про це повідомив користувач Twitter Джефф Барнабі.

Надалі на карті переміщень акули в океані несподівано вималювалися досить чіткі контури самої тварини — з добре окресленими плавцями та іншими частинами.

Бретон став першою акулою, яку у 2020 році позначили в межах ініціативи OCEARCH у канадській провінції Нова Шотландія.

[ + – ] Розташування Бретона було вперше позначено 12 вересня 2020 року в районі острова Скатері (провінція Нова Шотландія).

Щоразу, коли акула знаходиться біля поверхні океану протягом певного часу, мітка в спинному плавнику "відправляє" дослідникам дані про місцезнаходження.

Хижак вагою близько 650 кг фунтів плавав уздовж східного узбережжя США, біля Нью-Джерсі, острова Чінкотіг, Вірджинії, уздовж прибережної смуги Лонг-Бей та Південної Кароліни.

За 444 дні акулячої подорожі на карті переміщень з'явився "автопортрет" самої тварини.

Декілька здивованих користувачів прокоментували цей пост.

"Щелепи? Більше схоже на картини", — написав один із читачів.

[ + – ] Коментар користувача з посиланням на однойменний фільм жахів 1975 року.

"Акула-художник, ду-ду-ду-ду-ду-ду", — коментував інший, нагадавши про відому пісню.

"Вони передають дані через блютуз, у будь-якому випадку щелепи відвисли", — висловився ще один користувач.

Дослідники з проєкту OCEARCH прикріпили датчики вже загалом 432 тваринам, щоб таким чином дізнатися більше про їх життя, раціон та міграцію.

[ + – ] Океанологи розповідають про проєкт OCEARCH.

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