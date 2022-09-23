Большая белая акула с GPS-датчиком нарисовала свой "автопортрет" в океане (фото)

На карте перемещений акулы по океану неожиданно вырисовались четкие очертания самого животного — с хорошо очерченными плавниками, хвостом и другими частями.

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Большая белая акула показала свои художественные способности в Атлантическом океане. В рамках исследовательского проекта OCEARCH к четырехметровому хищнику по кличке Бретон прикрепили GPS-трекер. Об этом сообщил пользователь Twitter Джефф Барнаби.

В дальнейшем на карте перемещений акулы в океане неожиданно вырисовались довольно четкие очертания самого животного — с хорошо очерченными плавниками и другими частями.

Бретон стал первой акулой, которую в 2020 году пометили в рамках инициативы OCEARCH в канадской провинции Новая Шотландия.

[ + – ] Местоположение Бретона было впервые отмечено 12 сентября 2020 года в районе острова Скатери, (провинция Новая Шотландия).

Всякий раз, когда акула находится у поверхности океана в течение определенного времени, метка в спинном плавнике "отправляет" исследователям данные о местонахождении.

Хищник весом около 650 кг фунтов плавал вдоль восточного побережья США, возле Нью-Джерси, острова Чинкотиг, Вирджинии, вдоль прибрежной полосы Лонг-Бей и Южной Каролины.

За 444 дня акульего путешествия на карте перемещений появился "автопортрет" самого животного.

Несколько удивленных пользователей прокомментировали этот пост.

"Челюсти? Больше похоже на картины", — написал один из читателей.

[ + – ] Комментарий пользователя с отсылкой к одноименному фильму ужасов 1975 года.

"Акула-художник, ду-ду-ду-ду-ду-ду", — комментировал другой, напомнив об известной песне.

"Они передают данные через блютуз, в любом случае, челюсти отвисли", — высказался еще один пользователь.

Исследователи из проекта OCEARCH прикрепили датчики уже в общей сложности 432 животным, чтобы таким образом узнать больше об их жизни, рационе и миграции.

[ + – ] Океанологи рассказывают о проекте OCEARCH.

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