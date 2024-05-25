Викладач Гарварду підтягнувся 77 разів за хвилину (відео)

Рекорд став для Адама Сендела шостим з 2016 року. Лише раз американець поступився першістю китайцю, який підтягнувся на шість разів більше. Завдяки спортивним досягненням чоловік отримав прізвисько "Професор підтягувань".

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38-річний викладач Гарвардської школи права Адам Сендел підтягнувся 77 разів за хвилину, чим завоював собі місце в Книзі рекордів Гіннеса і прізвисько "Професор підтягувань".

Щоб встановити рекорд, який 2020 року в нього буквально з-під носа вирвав китаєць Хун Чжунтао (74 підтягування за хвилину), Адам щодня тренувався протягом чотирьох років. До того як програти громадянину Китаю, Сендел п'ять разів ставав рекордсменом із підтягувань. Його перший приголомшливий результат становив 51 підтягування у 2016 році, і відтоді він щорічно збільшував його, дійшовши до 68.

Адам тренувався шість днів на тиждень, готуючись до цієї рекордної спроби: два дні були присвячені винятково підтягуванням, а решта днів були зосереджені на перехресних тренуваннях, що давало йому час відновитися після "дуже інтенсивних" занять підтягуваннями.

Своє досягнення викладач називає "вищим випробуванням сили та витривалості":

"Цей рекорд широко вважається одним із найскладніших, і останніми роками він став дуже конкурентоспроможним".

Адам розповів про свій рекорд у соцмережі

Щоб рекорд було зафіксовано, Сендел мав дотримуватися низки критеріїв. Наприклад, під час підтягування необхідно використовувати верхній хват, підборіддя має бути підняте над поперечиною, тіло має бути опущене доти, доки лікті не стануть прямими, а талія в жодному разі не повинна згинатися.

Щоб максимізувати швидкість, Адам використовував широкий хват, скоротивши відстань між підборіддям і поперечиною.

"Ті, хто не тренувався з широким хватом, можливо, не усвідомлюють, що його насправді досить складно підтримувати. Це може виглядати легко, тому що ви долаєте меншу відстань до поперечини, але це слабший хват, ніж вузький, тому існує компроміс між силою хвата та скороченою дальністю",- пояснив американець.

Адам однаково добре вміє виконувати підтягування з більшою амплітудою рухів, і нині він є рекордсменом за кількістю підтягувань від грудей до поперечини за одну хвилину (36).

Щоб компенсувати ослаблення сили хвата, Адам максимально обхопив перекладину руками, в тому числі "впився" пальцями, тим самим створивши велику спрямовану вгору силу м'язів. Найскладнішою частиною спроби встановити рекорд для нього стали останні 15 секунд, коли він напружив своє тіло до межі.

"Найсильніший опік спостерігається в зовнішній частині біцепсів і передпліч. Але це також стомлення всього тіла, враховуючи ступінь аеробної підготовки, яка необхідна для максимальних хвилинних зусиль. Я відчуваю втому навіть у ногах", — зізнався чоловік, встановивши рекорд.

Прикладом для Адама і людиною, яка постійно мотивувала його займатися, став партнер по тренуваннях і колега-рекордсмен Рон Купер, який наразі є володарем трьох титулів у Книзі рекордів Гіннеса, включно з найбільшою кількістю підтягувань від грудей до поперечини за одну хвилину (33).

Викладач активно ділиться порадами щодо тренувань

"Для мене було честю, що свідком рекорду став мій давній друг, який також побив рекорд того дня. Мені приємно знову утримувати рекорд, особливо у світлі напруженої конкуренції, яка змушувала мене захищати титул чотири рази з 2016 року. Звичайно, частина мене сподівається, що мій нинішній рекорд протримається якийсь час, але я також радий бачити, чи зможе хто-небудь розсунути межі підтягувань ще далі. Коли вони це зроблять, я сподіваюся, що буду готовий відповісти", — підкреслив Сендел.

Він додав, що рух уперед і підкорення нових вершин приносять йому справжню радість.

Раніше Фокус писав, що семирічна дівчинка у Львові встановила світовий рекорд.