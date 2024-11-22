Трое в Европе, а еще один — на учениях: волейболисты "Решетиловки" не вернулись в Украину

В официальном комментарии клуба шла речь лишь про сбежавших Андрее Оробко и Дмитрии Шаврака, однако еще один спортсмен даже не доехал на матч в Бельгию, подставив команду, говорит источник.

Еще один украинский спортсмен не вернулся обратно в страну после матча в Бельгии. Он даже не захотел помочь команде в последний раз, сообщает Sport.ua.

Речь про волейболиста Руслана Осипенко, который пропал еще на остановке в Польше, когда команда отправлялась на матч Кубка Вызова в Бельгии и он стал как минимум третим спортсменом, который решил не возвращаться в Украину.

Волейболисты не вернулись в Украину: начало истории

Новость о том, что игроки полтавского клуба "Решетиловка" сбежали во время выездного матча, облетела украинское информационное пространство вечером четверга, 21 ноября.

Начались проблемы еще в начале поездки, когда на границе ключевого игрока забрали представители территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), рассказал один из сбежавших спортсменов Андрей Оробко в комментарии изданию Tribuna.com. Тот сейчас находится на учениях, хотя руководство рассказывало, что он дома и у него все хорошо.

По информации Sport.ua, тем самым ключевым игроком, которого забрали в военкомат, является связующий Николай Куранов. У него уже возникали проблемы с выездом на Фарерские острова и он отказался от игры. Источник, приближенный к команде, в комментарии журналистам рассказал, что у него были "собственные предубеждения, что будут проблемы на границе, и отказался ехать, после чего руководство без предупреждения о последствиях его оштрафовало на немалую сумму".

"Мы любим свою страну, поэтому обязательно хотим вернуться. Большинство людей также понимают наш выбор, хотя мне звонили с угрозами, что они сделают что-то моей матери, если я не вернусь. Но я не хочу рисковать и воевать", — говорит еще один сбежавший волейболист Дмитрий Шаврак.

Волейбольный матч в Бельгии: кто еще сбежал

Андрей Оробко журналистам рассказал, что после того, как на границе ТЦК забрали одного из игроков, еще один спортсмен решил сбежать. Он даже не стал ехать в Бельгию на игру и во время остановки в Польше пропал.

Журналисты утверждают, что речь о блокирующем Руслана Осипенко, приближенный к "Решетиловке" человек пожаловался на его поступок, ведь тот даже не захотел помочь своей команде в Бельгии.

"Человек вообще не имеет совести. Хотя бы помог бы команде в Бельгии, а потом сбежал", — продолжил анонимный инсайдер.

Официальный комментарий клуба об инциденте

На странице команды в социальной сети Instagram появилась реакция на то, что некоторые игроки самовольно покинули клуб и не вернулись в страну. Руководство "Решетиловки" отмечает, что это было личным решением спортсменов, которое никем не поддерживается. В то же время в публикации идет речь только о двух игроках.

"То, что Дмитрий Шаврак и Андрей Оробко самовольно покинули спортивный лагерь и отказались возвращаться в Украину, потому что они испугались — это их решение, за которое они, убежден, должны понести ответственность. Оробко сказал, что ему у нас холодно. Да холодно всей стране, обстрелы тому причина — война продолжается, напомню. Также отмечу, что мы не решаем вопрос с ТЦК, все в равных условиях", — заявил директор волейбольной команды Сергей Котьман.

Также руководство подчеркнуло, что у игроков есть долгосрочные контракты, поэтому если сбежавшие спортсмены захотят представлять другой европейский клуб, тогда этот вопрос будет решаться в правовом поле.

"Мы решительно осуждаем действия этих спортсменов, ни один статус или профессия не освобождают от ответственности перед своим государством. Вся команда сейчас продолжает тренировки на домашней арене, мы и в дальнейшем будем представлять Полтавскую область в Суперлиге", — резюмировал Сергей Котьман.

Напомним, 22 ноября сообщалось, что волейболисты объяснили, почему не вернулись в Украину из ЕС. На такое решение повлияли как проблемы в клубе, так и отключение света и воздушные тревоги во время тренировок. Более того, спортсмены уже даже получали угрозы.