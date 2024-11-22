Троє в Європі, а ще один — на навчаннях: волейболісти "Решетилівки" не повернулися в Україну

В офіційному коментарі клубу йшлося лише про втечу Андрія Оробка та Дмитра Шаврака, проте ще один спортсмен навіть не доїхав на матч до Бельгії, підставивши команду, каже джерело.

Ще один український спортсмен не повернувся назад до країни після матчу в Бельгії. Він навіть не захотів допомогти команді востаннє, повідомляє Sport.ua.

Йдеться про волейболіста Руслана Осипенка, який зник ще на зупинці в Польщі, коли команда вирушала на матч Кубка виклику в Бельгії, тож він став щонайменше третім спортсменом, який вирішив не повертатися в Україну.

Волейболісти не повернулися в Україну: початок історії

Новина про те, що гравці полтавського клубу "Решетилівка" втекли під час виїзного матчу, облетіла український інформаційний простір увечері четверга, 21 листопада.

Почалися проблеми ще на початку поїздки, коли на кордоні ключового гравця забрали представники територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП), розповів один зі спортсменів-втікачів Андрій Оробко в коментарі виданню Tribuna.com. Той зараз перебуває на навчаннях, хоча керівництво розповідало, що він удома і в нього все добре.

За інформацією Sport.ua, тим самим ключовим гравцем, якого забрали до військкомату, є зв'язувальний Микола Куранов. У нього вже виникали проблеми з виїздом на Фарерські острови і він відмовився від гри. Джерело, наближене до команди, у коментарі журналістам розповіло, що в нього були "власні упередження, що будуть проблеми на кордоні, тож відмовився їхати, після чого керівництво без попередження про наслідки його оштрафувало на чималу суму".

"Ми любимо свою країну, тому обов'язково хочемо повернутися. Більшість людей також розуміють наш вибір, хоча мені телефонували з погрозами, що вони зроблять щось моїй матері, якщо я не повернуся. Але я не хочу ризикувати і воювати", — розповів ще один волейболіст-втікач Дмитро Шаврак.

Волейбольний матч у Бельгії: хто ще втік

Андрій Оробко журналістам розповів, що після того, як на кордоні ТЦК забрали одного з гравців, ще один спортсмен вирішив утекти. Він навіть не став їхати до Бельгії на гру і під час зупинки в Польщі зник.

Журналісти стверджують, що йдеться про блокувального Руслана Осипенка, наближений до "Решетилівки" чоловік поскаржився на його вчинок, адже той навіть не захотів допомогти своїй команді в Бельгії.

"Людина взагалі не має совісті. Хоча б допоміг би команді в Бельгії, а потім тікав", — продовжив анонімний інсайдер.

Офіційний коментар клубу про інцидент

На сторінці команди в соціальній мережі Instagram з'явилася реакція на те, що деякі гравці самовільно покинули клуб і не повернулися в країну. Керівництво "Решетилівки" зазначає, що це було особистим рішенням спортсменів, яке ніким не підтримується. Водночас, у публікації йдеться лише про двох гравців.

"Те, що Дмитро Шаврак та Андрій Оробко самовільно залишили спортивний табір і відмовилися повертатися в Україну, бо вони злякалися — це їхнє рішення, за яке вони, переконаний, мають понести відповідальність. Оробко сказав, що йому у нас холодно. Та холодно всій країні, обстріли тому причина — війна триває, нагадаю. Також зазначу, що ми не вирішуємо питання з ТЦК, усі в рівних умовах", — заявив директор волейбольної команди Сергій Котьман.

Також керівництво наголосило, що у гравців є довгострокові контракти, тож якщо спортсмени, які втекли, захочуть представляти інший європейський клуб, тоді це питання вирішуватимуть у правовому полі.

"Ми рішуче засуджуємо дії цих спортсменів, жоден статус чи професія не звільняють від відповідальності перед своєю державою. Уся команда зараз продовжує тренування на домашній арені, ми й надалі представлятимемо Полтавщину у Суперлізі", — резюмував Сергій Котьман.

Нагадаємо, 22 листопада повідомлялося, що волейболісти пояснили, чому не повернулися в Україну з ЄС. На таке рішення вплинули як проблеми в клубі, так і відключення світла та повітряні тривоги під час тренувань. Ба більше, спортсмени вже навіть отримували погрози.