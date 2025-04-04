"На це підуть роки": чоловік встановив новий світовий рекорд з кількості підтягувань (відео)

Американець Труетт Гейнс встановив новий світовий рекорд з кількості підтягувань за 24 години, зробивши 10 001 підтягування протягом доби.

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Про це йдеться на офіційному сайті Книги рекордів Гіннеса.

"Що я зрозумів про себе: я не здамся. Я не був благословенний унікальними здібностями або суперсилою, і мені ніколи нічого не давалося легко, але я був обдарований здатністю не здаватися на шляху до своєї мети. Навіть якщо на це підуть роки, я доведу справу до кінця" — зазначив Гейнс.

Два роки тому Труетт вже встановлював світовий рекорд, виконавши 8100 підтягувань за 24 години. Проте менш як за добу в Австралії офіцер поліції Гері Ллойд побив рекорд Труетта, зробивши на 500 підтягувань більше — 8600.

Тому цього разу Гейнс ніби "повертав" собі титул рекордсмена з підтягувань.

За словами чоловіка, найбільшим натхненником для нього була дружина, як підштовхнула Труетта продовжувати тренування

Гейнс проводив години в гаражі, виконуючи підтягування, коли дружина приходила і перевіряла його, приносила йому здорові закуски і виконувала роль дієтологині, прихильниці і люблячої дружини одночасно.

"Вона вирішила бути поруч протягом усього цього: кожного кроку і кожного повторення. Як чоловік це найбільший подарунок, який ви можете отримати. Вона вірила в мене. Поділитися з нею своїми досягненнями було найкращим почуттям у світі. Я не зміг би зробити це без неї, і я хотів би, щоб її ім’я також було вказано в сертифікаті, тому що вона була важливою для мого успіху", — наголосив Гейнс.

Нагадаємо, у травні 2024 викладач Гарварду підтягнувся 77 разів за хвилину.

Фокус також писав про те, як чоловік з'їв 35 000 бургерів із McDonald's і встановив світовий рекорд.