Чоловік з'їв 35 000 бургерів із McDonald's і встановив світовий рекорд: як це вплинуло на його здоров'я

Дональд Горске, 71-річний мешканець Фон-дю-Лака, штат Вісконсін, уже понад два десятиліття утримує незвичний рекорд — він з'їв найбільше у світі Біг-Маків. За своє життя він спожив 34 128 цих бургерів, 728 з яких припали тільки на минулий рік. Цей вражаючий показник зробив його одним із найдовгоживучіших рекордсменів Книги рекордів Гіннесса.

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Про це повідомляє видання Unilad.

Свою пристрасть до Біг-Маків Дональд почав фіксувати з першого ж дня — коробки від бургерів він акуратно складав на задньому сидінні автомобіля, ведучи ретельний підрахунок. У кращі роки він з'їдав до дев'яти бургерів на день, проте зараз скоротив цю кількість до двох — один на обід і один на вечерю.

Незважаючи на незвичайну дієту, здоров'я Дональда, за його словами, не постраждало. Він відмовився від картоплі фрі, а для підтримки форми щодня проходить шість миль пішки.

"Багато хто думав, що я вже помру, але замість цього я вже 24 роки є рекордсменом. Це досить круто", — каже він.

Однак лікарі не поділяють його ентузіазму. Експерти в галузі охорони здоров'я попереджають, що надмірне вживання фастфуду може серйозно позначитися на здоров'ї. Кардіохірург доктор Джеремі Лондон називає фастфуд "активною отрутою", а кардіолог Лорен Болдвін вважає його однією з шести категорій продуктів, яких слід уникати. За її словами, високий вміст натрію і трансжирів у таких продуктах може призвести до розвитку серцево-судинних захворювань.

"Головне — не робити фастфуд регулярною частиною свого раціону", — підкреслює Болдвін.

Вона пояснює, що трансжири, які містяться у смаженій їжі, не тільки підвищують рівень поганого холестерину, а й знижують рівень хорошого, а також мають довгий термін зберігання, що робить їх популярними в індустрії швидкого харчування.

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