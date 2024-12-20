15 найнезвичайніших McDonald's, які варто відвідати: історичні будівлі та сучасні шедеври

Історичні ратуші, колишні театри та унікальні сучасні проєкти роблять деякі заклади відомої мережі швидкого харчування справжніми пам'ятками.

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McDonald's давно став синонімом швидкого обіду на ходу, але деякі з його ресторанів дивують своєю естетикою. Вони не просто точки швидкого харчування, а справжні архітектурні перлини. Добірку таких ресторанів публікує британський таблоїд The Sun.

1. Брей, Ірландія

Розташований у будівлі старої ратуші, цей Макдональдс привертає увагу своїм унікальним дизайном з дерев'яними балками, арочними вікнами і входом у стилі Тюдорів.

Фото: The Sun

2. Будапешт, Угорщина

У цьому ресторані, розташованому на території залізничної станції Нюгаті, поєднуються елементи вікторіанської епохи. Інтер'єр прикрашений антикварними лампами та розписами на стелі.

Фото: The Sun

3. Порту, Португалія

Ресторан, розташований у колишньому історичному кафе, вражає мармуровими підлогами, скляними вітражами і розкішними люстрами.

Фото: The Sun

4. Мадрид, Іспанія

Перший Макдональдс в Іспанії відкрився в будівлі колишнього ювелірного магазину. Він зберіг мармурові колони, вишукані сходи та оригінальні елементи декору.

Фото: The Sun

5. Батумі, Грузія

Сучасна будівля зі скла з басейном уздовж фасаду — проект архітектора Георгія Хмаладзе. У 2014 році будівля отримала нагороду за найкращий комерційний проєкт.

Фото: The Sun

6. Ханчжоу, Китай

Цей Макдональдс розташовується в будинку, де жив Чан Чінг-куо, лідер Тайваню в 1940-х роках. Екстер'єр зберіг історичний вигляд, а всередині — музейна атмосфера.

Фото: The Sun

7. Крістіансанн, Норвегія

Ресторан займає будівлю колишнього банку, де досі збереглися величні колони і класичний фасад.

Фото: The Sun

8. Сідней, Австралія

Розташований у будівлі колишнього театру Plaza. Інтер'єр радує елегантною ліпниною і люстрами, які доповнюють обстановку 1930-х років.

Фото: The Sun

9. Париж, Франція

Цей ресторан на вулиці Сен-Лазар — об'єкт спадщини ЮНЕСКО. Він виконаний у стилі ельзаської архітектури з цегляним фасадом і скульптурою легендарного Гамбрінуса.

10. Барселона, Іспанія

Розташований на Пасео де Грасіа, ресторан приваблює відвідувачів не тільки архітектурою, а й можливістю скуштувати місцеве пиво і макарони.

Фото: The Sun

11. Белем, Португалія

Будівля з пастельним рожевим фасадом, балконами і квітами виглядає як типовий португальський будинок.

Фото: The Sun

12. Роттердам, Нідерланди

Сучасний Макдональдс із фасадом із золотих панелей і гвинтовими сходами став зразком міського дизайну.

Фото: The Sun

13. Розуелл, США

Будівля у формі космічного корабля з неоновими вогнями — відсилання до легендарного краху НЛО.

Фото: The Sun

14. Мельбурн, Австралія

Знаходиться в будівлі колишнього готелю в стилі ар-деко. Інтер'єр із ретро-елементами переносить відвідувачів у 1930-ті роки.

Фото: The Sun

15. Дауні, Каліфорнія

Найстаріший діючий Макдональдс, відкритий 1940 року, зберіг свій оригінальний дизайн із золотими арками.

Фото: The Sun

Нагадаємо, 23 листопада ЗМІ писали про сім'ю, яка 5 годин йшла гірськими стежками у Швеції, щоб дістатися до унікального гірськолижного McDonald's.

Раніше в соцмережах поширювалися повідомлення про незвичайну страву, яку британський McDonald's додав у меню в 1990-х роках.