15 найнезвичайніших McDonald's, які варто відвідати: історичні будівлі та сучасні шедеври
Історичні ратуші, колишні театри та унікальні сучасні проєкти роблять деякі заклади відомої мережі швидкого харчування справжніми пам'ятками.
McDonald's давно став синонімом швидкого обіду на ходу, але деякі з його ресторанів дивують своєю естетикою. Вони не просто точки швидкого харчування, а справжні архітектурні перлини. Добірку таких ресторанів публікує британський таблоїд The Sun.
1. Брей, Ірландія
Розташований у будівлі старої ратуші, цей Макдональдс привертає увагу своїм унікальним дизайном з дерев'яними балками, арочними вікнами і входом у стилі Тюдорів.
2. Будапешт, Угорщина
У цьому ресторані, розташованому на території залізничної станції Нюгаті, поєднуються елементи вікторіанської епохи. Інтер'єр прикрашений антикварними лампами та розписами на стелі.
3. Порту, Португалія
Ресторан, розташований у колишньому історичному кафе, вражає мармуровими підлогами, скляними вітражами і розкішними люстрами.
4. Мадрид, Іспанія
Перший Макдональдс в Іспанії відкрився в будівлі колишнього ювелірного магазину. Він зберіг мармурові колони, вишукані сходи та оригінальні елементи декору.
5. Батумі, Грузія
Сучасна будівля зі скла з басейном уздовж фасаду — проект архітектора Георгія Хмаладзе. У 2014 році будівля отримала нагороду за найкращий комерційний проєкт.
6. Ханчжоу, Китай
Цей Макдональдс розташовується в будинку, де жив Чан Чінг-куо, лідер Тайваню в 1940-х роках. Екстер'єр зберіг історичний вигляд, а всередині — музейна атмосфера.
7. Крістіансанн, Норвегія
Ресторан займає будівлю колишнього банку, де досі збереглися величні колони і класичний фасад.
8. Сідней, Австралія
Розташований у будівлі колишнього театру Plaza. Інтер'єр радує елегантною ліпниною і люстрами, які доповнюють обстановку 1930-х років.
9. Париж, Франція
Цей ресторан на вулиці Сен-Лазар — об'єкт спадщини ЮНЕСКО. Він виконаний у стилі ельзаської архітектури з цегляним фасадом і скульптурою легендарного Гамбрінуса.
10. Барселона, Іспанія
Розташований на Пасео де Грасіа, ресторан приваблює відвідувачів не тільки архітектурою, а й можливістю скуштувати місцеве пиво і макарони.
11. Белем, Португалія
Будівля з пастельним рожевим фасадом, балконами і квітами виглядає як типовий португальський будинок.
12. Роттердам, Нідерланди
Сучасний Макдональдс із фасадом із золотих панелей і гвинтовими сходами став зразком міського дизайну.
13. Розуелл, США
Будівля у формі космічного корабля з неоновими вогнями — відсилання до легендарного краху НЛО.
14. Мельбурн, Австралія
Знаходиться в будівлі колишнього готелю в стилі ар-деко. Інтер'єр із ретро-елементами переносить відвідувачів у 1930-ті роки.
15. Дауні, Каліфорнія
Найстаріший діючий Макдональдс, відкритий 1940 року, зберіг свій оригінальний дизайн із золотими арками.
Нагадаємо, 23 листопада ЗМІ писали про сім'ю, яка 5 годин йшла гірськими стежками у Швеції, щоб дістатися до унікального гірськолижного McDonald's.
Раніше в соцмережах поширювалися повідомлення про незвичайну страву, яку британський McDonald's додав у меню в 1990-х роках.