Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
СвітФан

15 найнезвичайніших McDonald's, які варто відвідати: історичні будівлі та сучасні шедеври

Макдональдс
Фото: The Sun | Деякі з ресторанів McDonald's дивують своєю естетикою

Історичні ратуші, колишні театри та унікальні сучасні проєкти роблять деякі заклади відомої мережі швидкого харчування справжніми пам'ятками.

Related video

McDonald's давно став синонімом швидкого обіду на ходу, але деякі з його ресторанів дивують своєю естетикою. Вони не просто точки швидкого харчування, а справжні архітектурні перлини. Добірку таких ресторанів публікує британський таблоїд The Sun.

1. Брей, Ірландія

Розташований у будівлі старої ратуші, цей Макдональдс привертає увагу своїм унікальним дизайном з дерев'яними балками, арочними вікнами і входом у стилі Тюдорів.

Брей, Ірландія Fullscreen
Фото: The Sun

2. Будапешт, Угорщина

У цьому ресторані, розташованому на території залізничної станції Нюгаті, поєднуються елементи вікторіанської епохи. Інтер'єр прикрашений антикварними лампами та розписами на стелі.

Будапешт, Угорщина Fullscreen
Фото: The Sun

3. Порту, Португалія

Ресторан, розташований у колишньому історичному кафе, вражає мармуровими підлогами, скляними вітражами і розкішними люстрами.

Порту, Португалія Fullscreen
Фото: The Sun

4. Мадрид, Іспанія

Перший Макдональдс в Іспанії відкрився в будівлі колишнього ювелірного магазину. Він зберіг мармурові колони, вишукані сходи та оригінальні елементи декору.

Мадрид, Іспанія Fullscreen
Фото: The Sun

5. Батумі, Грузія

Сучасна будівля зі скла з басейном уздовж фасаду — проект архітектора Георгія Хмаладзе. У 2014 році будівля отримала нагороду за найкращий комерційний проєкт.

Батумі, Грузія Fullscreen
Фото: The Sun

6. Ханчжоу, Китай

Цей Макдональдс розташовується в будинку, де жив Чан Чінг-куо, лідер Тайваню в 1940-х роках. Екстер'єр зберіг історичний вигляд, а всередині — музейна атмосфера.

Ханчжоу, Китай Fullscreen
Фото: The Sun

7. Крістіансанн, Норвегія

Ресторан займає будівлю колишнього банку, де досі збереглися величні колони і класичний фасад.

Крістіансанн, Норвегія Fullscreen
Фото: The Sun

8. Сідней, Австралія

Розташований у будівлі колишнього театру Plaza. Інтер'єр радує елегантною ліпниною і люстрами, які доповнюють обстановку 1930-х років.

Сідней, Австралія Fullscreen
Фото: The Sun

9. Париж, Франція

Цей ресторан на вулиці Сен-Лазар — об'єкт спадщини ЮНЕСКО. Він виконаний у стилі ельзаської архітектури з цегляним фасадом і скульптурою легендарного Гамбрінуса.

Париж, Франція Fullscreen

10. Барселона, Іспанія

Розташований на Пасео де Грасіа, ресторан приваблює відвідувачів не тільки архітектурою, а й можливістю скуштувати місцеве пиво і макарони.

Барселона, Іспанія Fullscreen
Фото: The Sun

11. Белем, Португалія

Будівля з пастельним рожевим фасадом, балконами і квітами виглядає як типовий португальський будинок.

Белем, Португалія Fullscreen
Фото: The Sun

12. Роттердам, Нідерланди

Сучасний Макдональдс із фасадом із золотих панелей і гвинтовими сходами став зразком міського дизайну.

Роттердам, Нідерланди Fullscreen
Фото: The Sun

13. Розуелл, США

Будівля у формі космічного корабля з неоновими вогнями — відсилання до легендарного краху НЛО.

Розуелл, США Fullscreen
Фото: The Sun

14. Мельбурн, Австралія

Знаходиться в будівлі колишнього готелю в стилі ар-деко. Інтер'єр із ретро-елементами переносить відвідувачів у 1930-ті роки.

Мельбурн, Австралія Fullscreen
Фото: The Sun

15. Дауні, Каліфорнія

Найстаріший діючий Макдональдс, відкритий 1940 року, зберіг свій оригінальний дизайн із золотими арками.

Дауні, Каліфорнія Fullscreen
Фото: The Sun

Нагадаємо, 23 листопада ЗМІ писали про сім'ю, яка 5 годин йшла гірськими стежками у Швеції, щоб дістатися до унікального гірськолижного McDonald's.

Раніше в соцмережах поширювалися повідомлення про незвичайну страву, яку британський McDonald's додав у меню в 1990-х роках.