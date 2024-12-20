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МирФан

15 самых необычных McDonald's, которые стоит посетить: исторические здания и современные шедевры

McDonald's
Фото: The Sun | Некоторые из ресторанов McDonald's удивляют своей эстетикой

Исторические ратуши, бывшие театры и уникальные современные проекты делают некоторые заведения известной сети быстрого питания настоящими достопримечательностями.

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McDonald's давно стал синонимом быстрого обеда на ходу, но некоторые из его ресторанов удивляют своей эстетикой. Они не просто точки быстрого питания, а настоящие архитектурные жемчужины. Подборку таких ресторанов публикует британский таблоид The Sun.

1. Брей, Ирландия

Расположенный в здании старой ратуши, этот Макдональдс привлекает внимание своим уникальным дизайном с деревянными балками, арочными окнами и входом в стиле Тюдоров.

Брей, Ирландия Fullscreen
Фото: The Sun

2. Будапешт, Венгрия

В этом ресторане, находящемся на территории железнодорожной станции Нюгати, сочетаются элементы викторианской эпохи. Интерьер украшен антикварными лампами и росписями на потолке.

Будапешт, Венгрия Fullscreen
Фото: The Sun

3. Порту, Португалия

Ресторан, расположенный в бывшем историческом кафе, впечатляет мраморными полами, стеклянными витражами и роскошными люстрами.

Порту, Португалия Fullscreen
Фото: The Sun

4. Мадрид, Испания

Первый Макдональдс в Испании открылся в здании бывшего ювелирного магазина. Он сохранил мраморные колонны, изысканную лестницу и оригинальные элементы декора.

Мадрид, Испания Fullscreen
Фото: The Sun

5. Батуми, Грузия

Современное здание из стекла с бассейном вдоль фасада – проект архитектора Георгия Хмаладзе. В 2014 году здание получило награду за лучший коммерческий проект.

Батуми, Грузия Fullscreen
Фото: The Sun

6. Ханчжоу, Китай

Этот Макдональдс располагается в доме, где жил Чан Чинг-куо, лидер Тайваня в 1940-х годах. Экстерьер сохранил исторический облик, а внутри – музейная атмосфера.

Ханчжоу, Китай Fullscreen
Фото: The Sun

7. Кристиансанн, Норвегия

Ресторан занимает здание бывшего банка, где до сих пор сохранились величественные колонны и классический фасад.

Кристиансанн, Норвегия Fullscreen
Фото: The Sun

8. Сидней, Австралия

Расположен в здании бывшего театра Plaza. Интерьер радует элегантной лепниной и люстрами, которые дополняют обстановку 1930-х годов.

Сидней, Австралия Fullscreen
Фото: The Sun

9. Париж, Франция

Этот ресторан на улице Сен-Лазар – объект наследия ЮНЕСКО. Он выполнен в стиле эльзасской архитектуры с кирпичным фасадом и скульптурой легендарного Гамбринуса.

Париж, Франция Fullscreen

10. Барселона, Испания

Расположенный на Пасео де Грасиа, ресторан привлекает посетителей не только архитектурой, но и возможностью попробовать местное пиво и макароны.

Барселона, Испания Fullscreen
Фото: The Sun

11. Белем, Португалия

Здание с пастельным розовым фасадом, балконами и цветами выглядит как типичный португальский дом.

Белем, Португалия Fullscreen
Фото: The Sun

12. Роттердам, Нидерланды

Современный Макдональдс с фасадом из золотых панелей и винтовой лестницей стал образцом городского дизайна.

Роттердам, Нидерланды Fullscreen
Фото: The Sun

13. Розуэлл, США

Здание в форме космического корабля с неоновыми огнями – отсылка к легендарному крушению НЛО.

Розуэлл, США Fullscreen
Фото: The Sun

14. Мельбурн, Австралия

Находится в здании бывшего отеля в стиле ар-деко. Интерьер с ретро-элементами переносит посетителей в 1930-е годы.

Мельбурн, Австралия Fullscreen
Фото: The Sun

15. Дауни, Калифорния

Самый старый действующий Макдональдс, открытый в 1940 году, сохранил свой оригинальный дизайн с золотыми арками.

Дауни, Калифорния Fullscreen
Фото: The Sun

Напомним, 23 ноября СМИ писали о семье, которая 5 часов шла по горным тропам в Швеции, чтобы добраться до уникального горнолыжного McDonald's.

Ранее в соцсетях распространялись сообщения о необычном блюде, которое британский McDonald's добавил в меню в 1990-х годах.