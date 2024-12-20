15 самых необычных McDonald's, которые стоит посетить: исторические здания и современные шедевры
Исторические ратуши, бывшие театры и уникальные современные проекты делают некоторые заведения известной сети быстрого питания настоящими достопримечательностями.
McDonald's давно стал синонимом быстрого обеда на ходу, но некоторые из его ресторанов удивляют своей эстетикой. Они не просто точки быстрого питания, а настоящие архитектурные жемчужины. Подборку таких ресторанов публикует британский таблоид The Sun.
1. Брей, Ирландия
Расположенный в здании старой ратуши, этот Макдональдс привлекает внимание своим уникальным дизайном с деревянными балками, арочными окнами и входом в стиле Тюдоров.
2. Будапешт, Венгрия
В этом ресторане, находящемся на территории железнодорожной станции Нюгати, сочетаются элементы викторианской эпохи. Интерьер украшен антикварными лампами и росписями на потолке.
3. Порту, Португалия
Ресторан, расположенный в бывшем историческом кафе, впечатляет мраморными полами, стеклянными витражами и роскошными люстрами.
4. Мадрид, Испания
Первый Макдональдс в Испании открылся в здании бывшего ювелирного магазина. Он сохранил мраморные колонны, изысканную лестницу и оригинальные элементы декора.
5. Батуми, Грузия
Современное здание из стекла с бассейном вдоль фасада – проект архитектора Георгия Хмаладзе. В 2014 году здание получило награду за лучший коммерческий проект.
6. Ханчжоу, Китай
Этот Макдональдс располагается в доме, где жил Чан Чинг-куо, лидер Тайваня в 1940-х годах. Экстерьер сохранил исторический облик, а внутри – музейная атмосфера.
7. Кристиансанн, Норвегия
Ресторан занимает здание бывшего банка, где до сих пор сохранились величественные колонны и классический фасад.
8. Сидней, Австралия
Расположен в здании бывшего театра Plaza. Интерьер радует элегантной лепниной и люстрами, которые дополняют обстановку 1930-х годов.
9. Париж, Франция
Этот ресторан на улице Сен-Лазар – объект наследия ЮНЕСКО. Он выполнен в стиле эльзасской архитектуры с кирпичным фасадом и скульптурой легендарного Гамбринуса.
10. Барселона, Испания
Расположенный на Пасео де Грасиа, ресторан привлекает посетителей не только архитектурой, но и возможностью попробовать местное пиво и макароны.
11. Белем, Португалия
Здание с пастельным розовым фасадом, балконами и цветами выглядит как типичный португальский дом.
12. Роттердам, Нидерланды
Современный Макдональдс с фасадом из золотых панелей и винтовой лестницей стал образцом городского дизайна.
13. Розуэлл, США
Здание в форме космического корабля с неоновыми огнями – отсылка к легендарному крушению НЛО.
14. Мельбурн, Австралия
Находится в здании бывшего отеля в стиле ар-деко. Интерьер с ретро-элементами переносит посетителей в 1930-е годы.
15. Дауни, Калифорния
Самый старый действующий Макдональдс, открытый в 1940 году, сохранил свой оригинальный дизайн с золотыми арками.
Напомним, 23 ноября СМИ писали о семье, которая 5 часов шла по горным тропам в Швеции, чтобы добраться до уникального горнолыжного McDonald's.
Ранее в соцсетях распространялись сообщения о необычном блюде, которое британский McDonald's добавил в меню в 1990-х годах.