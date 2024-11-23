Мужчина планирует питаться в McDonald's в течение 100 дней: он уже похудел на 15 кг (видео)

Кевин Магиннис привлек внимание общественности своим нестандартным подходом к похудению. На 44 день мужчина уже сбросил около 15 кг.

57-летний житель Теннесси (США), Кевин Магиннис решил питаться исключительно блюдами из McDonald's в течение 100 дней. Своими результатами он делится в TikTok.

Его эксперимент начался в конце февраля и уже на 44-й день принес впечатляющие результаты — мужчина сбросил 34 фунта (около 15 кг).

Магиннис, известный в TikTok как @bigmaccoaching, ежедневно делится своими успехами с подписчиками. Несмотря на необычность метода, его секрет оказался прост: контроль порций. Каждый прием пищи из McDonald's он делит пополам. Кроме того, он отказывается от газировки, заменяя ее водой, и не перекусывает между основными приемами пищи.

Например, на завтрак он может съесть половину яичного маффина и хашбрауна, оставляя оставшуюся часть на обед или ужин. Этот подход, как утверждает Магиннис, не только способствует потере веса, но и улучшил его уровень холестерина.

Недавно американец отметил день рождения, следуя своему эксперименту. Он съел половину порции куриных наггетсов, яблочные дольки и "праздничный коктейль", посетовав, что McDonald's не предлагает тортов.

Однако его эксперимент вызвал противоречивые отзывы. Многие вспомнили документальный фильм "Двойная порция", в котором исследовались негативные последствия питания только фастфудом. Критики также отмечают, что длительное употребление обработанной пищи с высоким содержанием натрия и низкой питательной ценностью может негативно сказаться на здоровье.

Магиннис защищает свой подход, утверждая, что контроль порций важнее состава пищи.

"Переедание дома — вот что привело меня к проблемам", — говорит он.

Мнение экспертов

Диетологи предостерегают, что хотя контроль калорий действительно может способствовать снижению веса, это не означает, что такая диета является здоровой или устойчивой.

"Ограничение калорий работает для потери веса, но качество рациона также важно", — отмечает Тара Шмидт, диетолог клиники Майо.

Продукты с высокой степенью обработки, такие как жареная пища, могут вызывать воспаление, что увеличивает риск хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

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