Помогает сохранить ясность ума: мужчина целых 15 лет избегает принятия решений (фото)

Жизнь Го Кита на первый взгляд может показаться однообразной, но он считает, что простота и стабильность — это ключ к свободе от лишней ментальной нагрузки.

38-летний Го Кита, житель Японии, утверждает, что уже более 15 лет живет по принципу минимизации выбора, чтобы снизить ментальную нагрузку. Мужчина ест одинаковые блюда и следует строгому распорядку, что, по его словам, помогает сохранять ясность мыслей. Об этом пишет SCMP.

Свое вдохновение Кита черпает у японской бейсбольной звезды Ичиро Судзуки, который также свел свои повседневные решения к минимуму. Спортсмен годами ел одно и то же блюдо на завтрак, следовал фиксированному графику тренировок и послематчевых ритуалов, что помогло ему достичь выдающихся результатов в бейсболе.

Кита придерживается простой схемы питания: орехи и рамен на завтрак, куриная грудка на обед и жареная свинина с бобовыми на ужин. Одежда также не меняется: он ежедневно носит рубашку и брюки одного фасона, а также имеет запас одинаковых носков и нижнего белья. Его утренние процедуры и даже уход за собой тщательно распланированы.

Кита придерживается простой схемы питания: орехи и рамен на завтрак, куриная грудка на обед и жареная свинина с бобовыми на ужин Фото: QQ.com

Издание отмечает, что по мнению специалистов, современный мир с его изобилием информации ведет к "усталости от решений" — состоянию, при котором из-за множества вариантов ухудшается способность человека к суждению. Кита нашел выход, сократив свой личный выбор до минимума, что, по его словам, позволяет ему концентрироваться на работе и принимать более эффективные решения.

Его стиль жизни вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Одни поддерживают идею минимизации повседневного выбора, признавая, что она помогает избежать ненужных сомнений, другие же считают такой подход скучным и лишенным спонтанных радостей:

"Почему бы не применить более умный метод? Ведение дневника для размышлений о правильности или неправильности сделанного выбора могло бы повысить уверенность в принятии решений в будущем";

"Возможно, мне тоже следует минимизировать свои решения. Каждый раз, когда я покупаю мороженое, я стараюсь выбрать вкус, а в результате все равно беру то же самое. Это такая пустая трата времени";

"Такой однообразный образ жизни кажется скучным! Кита теряет много спонтанных радостей в жизни".

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