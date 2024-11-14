Допомагає зберегти ясність розуму: чоловік цілих 15 років уникає прийняття рішень (фото)

Життя Го Кіта на перший погляд може здатися одноманітним, але він вважає, що простота і стабільність — це ключ до свободи від зайвого ментального навантаження.

38-річний Го Кіта, житель Японії, стверджує, що вже понад 15 років живе за принципом мінімізації вибору, щоб знизити ментальне навантаження. Чоловік їсть однакові страви і дотримується суворого розпорядку, що, за його словами, допомагає зберігати ясність думок. Про це пише SCMP.

Своє натхнення Кіта черпає у японської бейсбольної зірки Ічіро Судзукі, який також звів свої повсякденні рішення до мінімуму. Спортсмен роками їв одну й ту саму страву на сніданок, дотримувався фіксованого графіка тренувань і післяматчевих ритуалів, що допомогло йому досягти видатних результатів у бейсболі.

Кіта дотримується простої схеми харчування: горіхи та рамен на сніданок, куряча грудка на обід і смажена свинина з бобовими на вечерю. Одяг також не змінюється: він щодня носить сорочку та штани одного фасону, а також має запас однакових шкарпеток і спідньої білизни. Його ранкові процедури і навіть догляд за собою ретельно розплановані.

Кіта дотримується простої схеми харчування: горіхи і рамен на сніданок, куряча грудка на обід і смажена свинина з бобовими на вечерю Фото: QQ.com

Видання зазначає, що на думку фахівців, сучасний світ з його достатком інформації призводить до "втоми від рішень" — стану, за якого через безліч варіантів погіршується здатність людини до судження. Кіта знайшов вихід, скоротивши свій особистий вибір до мінімуму, що, за його словами, дає йому змогу концентруватися на роботі й ухвалювати ефективніші рішення.

Його стиль життя викликав бурхливе обговорення в соціальних мережах. Одні підтримують ідею мінімізації повсякденного вибору, визнаючи, що вона допомагає уникнути непотрібних сумнівів, інші ж вважають такий підхід нудним і позбавленим спонтанних радощів:

"Чому б не застосувати більш розумний метод? Ведення щоденника для роздумів про правильність або неправильність зробленого вибору могло б підвищити впевненість в ухваленні рішень у майбутньому";

"Можливо, мені теж слід мінімізувати свої рішення. Щоразу, коли я купую морозиво, я намагаюся вибрати смак, а в результаті все одно беру те саме. Це така марна трата часу";

"Такий одноманітний спосіб життя здається нудним! Кіта втрачає багато спонтанних радощів у житті".

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік приніс на роботу частування і відправив на лікарняний 46 колег. Житель США вирішив пригостити своїх колег стравою з морепродуктів. Через якийсь час 46 осіб були госпіталізовані.

Також стало відомо, що 23-річна жінка "застрягла" в тілі восьмирічної дівчинки. Захворювання Шони Рей проявилося після того, як у шестимісячному віці в неї виявили пухлину мозку. Хімієтерапія врятувала їй життя, але порушила роботу гіпофіза, що зупинило її ріст.