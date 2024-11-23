Чоловік планує харчуватися в McDonald's протягом 100 днів: він уже схуд на 15 кг (відео)

Кевін Магінніс привернув увагу громадськості своїм нестандартним підходом до схуднення. На 44 день чоловік уже скинув близько 15 кг.

57-річний житель Теннессі (США), Кевін Магінніс вирішив харчуватися виключно стравами з McDonald's протягом 100 днів. Своїми результатами він ділиться в TikTok.

Його експеримент розпочався наприкінці лютого і вже на 44-й день приніс дивовижні результати — чоловік скинув 34 фунти (близько 15 кг).

Магінніс, відомий у TikTok як @bigmaccoaching, щодня ділиться своїми успіхами з підписниками. Попри незвичність методу, його секрет виявився простий: контроль порцій. Кожен прийом їжі з McDonald's він ділить навпіл. Крім того, він відмовляється від газованої води, замінюючи її водою, і не перекушує між основними прийомами їжі.

Наприклад, на сніданок він може з'їсти половину яєчного мафіна і хашбрауна, залишаючи решту на обід або вечерю. Цей підхід, як стверджує Магінніс, не тільки сприяє втраті ваги, а й поліпшив його рівень холестерину.

Нещодавно американець відзначив день народження, дотримуючись свого експерименту. Він з'їв половину порції курячих нагетсів, яблучні часточки й "святковий коктейль", поскаржившись, що McDonald's не пропонує тортів.

Однак його експеримент викликав суперечливі відгуки. Багато хто згадав документальний фільм "Подвійна порція", у якому досліджували негативні наслідки харчування лише фастфудом. Критики також зазначають, що тривале вживання обробленої їжі з високим вмістом натрію і низькою поживною цінністю може негативно позначитися на здоров'ї.

Магінніс захищає свій підхід, стверджуючи, що контроль порцій важливіший за склад їжі.

"Переїдання вдома — ось що призвело мене до проблем", — каже він.

Думка експертів

Дієтологи застерігають, що хоча контроль калорій справді може сприяти зниженню ваги, це не означає, що така дієта є здоровою або стійкою.

"Обмеження калорій працює для втрати ваги, але якість раціону також важлива", — зазначає Тара Шмідт, дієтолог клініки Майо.

Продукти з високим ступенем обробки, як-от смажена їжа, можуть викликати запалення, що збільшує ризик хронічних захворювань, включно із серцево-судинними захворюваннями та діабетом.

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