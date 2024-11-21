Секрет довголіття: сім'я із загальним віком у 1075 років усе життя уникала однієї речі (відео)

Історія сім'ї Доннеллі надихає мільйони людей по всьому світу, доводячи, що прості звички можуть продовжити життя і зберегти здоров'я.

Сім'я Доннеллі з Північної Ірландії увійшла в історію, ставши найстарішою сім'єю у світі. У 2017 році 13 братів і сестер із загальним віком в 1 075 років були занесені до Книги рекордів Гіннесса. Їхню історію згадує LadBible історія, а секрет довголіття було озвучено в документальному фільмі BBC "Найстаріша сім'я у світі".

Головним фактором, який об'єднує членів цієї великої родини, стала повна відмова від алкоголю. За словами одного з братів, Лео Доннеллі, в їхній сім'ї немає жодної питущої людини, що, безумовно, зіграло свою роль.

Експерти з Національної служби охорони здоров'я Великої Британії (NHS) підтверджують, що відмова від алкоголю сприяє зниженню ризику високого кров'яного тиску, покращує якість сну і підвищує рівень енергії. Також це допомагає підтримувати здоровий рівень цукру в крові та покращує засвоєння важливих поживних речовин.

Сім'я Доннеллі з Північної Ірландії увійшла в історію, ставши найстарішою сім'єю у світі Фото: Family Handout

Довголіття Доннеллі пов'язане не тільки з відмовою від алкоголю, а й з активним способом життя. Усі вони з дитинства працювали на сімейній землі, вирощували яблука й активно грали в гельський футбол.

Сім'я дотримується простого і корисного раціону, що включає домашні яблука, кашу і місцеві продукти. Особливу роль у їхньому харчуванні відіграє вівсянка, яку вони їдять двічі на день.

"Ми завжди дотримувалися батьківської традиції — перед сном з'їдати тарілку каші. Каша близько 10 вечора, а вранці знову на сніданок", — розповідав Лео.

У 2017 році 13 братів і сестер із загальним віком у 1 075 років було занесено до Книги рекордів Гіннесса Фото: Family Handout

Видання зазначає, що Доннеллі стали не лише символом довголіття, а й прикладом того, як здоровий спосіб життя може вплинути на якість життя. Старша сестра Морін, якій на момент запису було 93 роки, зазначила: "Ми всі так само здорові, як у 50 чи 60 років. Ми не змінилися, ми немов у країні молодості".

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