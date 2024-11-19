Жінка видавала себе за медсестру і влаштувалася на роботу одразу в кілька лікарень (фото)

Використовуючи підроблені документи, Аманда Портер влаштувалася на роботу медсестрою. Співробітники поліції зазначили, що жінка не володіла необхідними навичками для виконання цієї роботи.

44-річну Аманду Ліанн Портер зі штату Вірджинія (США) затримали в Бербанку, Каліфорнія, після того, як з'ясувалося, що вона працювала в кількох лікарнях, доглядаючи за 60 пацієнтами, не маючи медичної кваліфікації. Про це пише New York Times.

Використовуючи підроблені документи, жінка влаштувалася на роботу медсестрою і пропрацювала в цій ролі з 8 квітня по 8 травня. Поліція встановила, що вона не володіла необхідними навичками для виконання цієї роботи.

Портер не вперше вдається до таких шахрайств. З 2015 року вона провертала подібні афери у Вірджинії, використовуючи ім'я справжньої медсестри з Нью-Йорка. Жінка відкрила банківські рахунки на чуже ім'я і встигла отримати кредити, товари та послуги на суму близько 450 тисяч доларів.

Жінка влаштувалася на роботу медсестрою і пропрацювала в цій ролі з 8 квітня по 8 травня Фото: Burbank Police Department

Окружний прокурор округу Лос-Анджелес висунув Портер обвинувачення у трьох тяжких злочинах: крадіжка особистих даних, видача себе за іншу особу і шахрайство в особливо великому розмірі. Їй було офіційно висунуто обвинувачення і тепер її утримують без права на заставу в Центральному регіональному слідчому ізоляторі.

За даними слідства, Портер також влаштувалася на роботу в інші лікарні по всій Каліфорнії, використовуючи підроблені посвідчення особи.

Медичні заклади Providence Saint Joseph і Henry Mayo Newhall, де жінка встигла попрацювати, повідомили, що вона перебувала на випробувальному терміні під наглядом кваліфікованої медсестри. За словами представників лікарень, швидко стало зрозуміло, що рівень її підготовки недостатній для посади дипломованого працівника. Обидві лікарні повідомили пацієнтів, за якими вона доглядала, про інцидент.

Портер визнала себе винною в шахрайстві на суму 50 тисяч доларів. Наразі розслідування триває.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік приніс на роботу частування і відправив на лікарняний 46 колег. Житель США вирішив пригостити своїх колег стравою з морепродуктів. Через якийсь час 46 осіб були госпіталізовані.

Також стало відомо, що медсестра розповіла про те, що відбувається з тілом після смерті. Джулі МакФадден доглядає за людьми, що помирають і розповідає про моменти, які можуть налякати їхніх родичів.