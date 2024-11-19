Женщина выдавала себя за медсестру и устроилась на работу сразу в несколько больниц (фото)

Используя поддельные документы, Аманда Портер устроилась на работу медсестрой. Сотрудники полиции отметили, что женщина не обладала необходимыми навыками для выполнения этой работы.

44-летнюю Аманду Лианн Портер из штата Вирджиния (США) задержали в Бербанке, Калифорния, после того как выяснилось, что она работала в нескольких больницах, ухаживая за 60 пациентами, не имея медицинской квалификации. Об этом пишет New York Times.

Используя поддельные документы, женщина устроилась на работу медсестрой и проработала в этой роли с 8 апреля по 8 мая. Полиция установила, что она не обладала необходимыми навыками для выполнения этой работы.

Портер не впервые прибегает к таким мошенничествам. С 2015 года она проворачивала подобные аферы в Вирджинии, используя имя настоящей медсестры из Нью-Йорка. Женщина открыла банковские счета на чужое имя и успела получить кредиты, товары и услуги на сумму около 450 тысяч долларов.

Женщина устроилась на работу медсестрой и проработала в этой роли с 8 апреля по 8 мая Фото: Burbank Police Department

Окружной прокурор округа Лос-Анджелес предъявил Портер обвинения в трех тяжких преступлениях: кража личных данных, выдача себя за другое лицо и мошенничество в особо крупном размере. Ей были официально предъявлены обвинения и теперь она содержится без права на залог в Центральном региональном следственном изоляторе.

По данным следствия, Портер также устроилась на работу в другие больницы по всей Калифорнии, используя поддельные удостоверения личности.

Медицинские учреждения Providence Saint Joseph и Henry Mayo Newhall, где женщина успела поработать, сообщили, что она находилась на испытательном сроке под надзором квалифицированной медсестры. По словам представителей больниц, быстро стало ясно, что уровень ее подготовки недостаточен для должности дипломированного работника. Обе больницы уведомили пациентов, за которыми она ухаживала, об инциденте.

Портер признала себя виновной в мошенничестве на сумму 50 тысяч долларов. В настоящее время расследование продолжается.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина принес на работу угощения и отправил на больничный 46 коллег. Житель США решил угостить своих коллег блюдом из морепродуктов. Через какое-то время 46 человек были госпитализированы.

Также стало известно, что медсестра рассказала о том, что происходит с телом после смерти. Джули МакФадден ухаживает за умирающими людьми и рассказывает о моментах, которые могут напугать их родственников.