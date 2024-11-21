Секрет долголетия: семья с общим возрастом в 1075 лет всю жизнь избегала одной вещи (видео)

История семьи Доннелли вдохновляет миллионы людей по всему миру, доказывая, что простые привычки могут продлить жизнь и сохранить здоровье.

Семья Доннелли из Северной Ирландии вошла в историю, став самой старой семьей в мире. В 2017 году 13 братьев и сестер с общим возрастом в 1 075 лет были занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Их историю вспоминает LadBible история, а секрет долголетия был озвучен в документальном фильме BBC "Самая старая семья в мире".

Главным фактором, который объединяет членов этой большой семьи, стал полный отказ от алкоголя. По словам одного из братьев, Лео Доннелли, в их семье нет ни одного пьющего человека, что, безусловно, сыграло свою роль.

Эксперты из Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) подтверждают, что отказ от алкоголя способствует снижению риска высокого кровяного давления, улучшает качество сна и повышает уровень энергии. Также это помогает поддерживать здоровый уровень сахара в крови и улучшает усвоение важных питательных веществ.

Семья Доннелли из Северной Ирландии вошла в историю, став самой старой семьей в мире Фото: Family Handout

Долголетие Доннелли связано не только с отказом от алкоголя, но и с активным образом жизни. Все они с детства работали на семейной земле, выращивали яблоки и активно играли в гэльский футбол.

Семья придерживается простого и полезного рациона, включающего домашние яблоки, кашу и местные продукты. Особую роль в их питании играет овсянка, которую они едят дважды в день.

"Мы всегда следовали отцовской традиции — перед сном съедать тарелку каши. Каша около 10 вечера, а утром снова на завтрак", — рассказывал Лео.

В 2017 году 13 братьев и сестер с общим возрастом в 1 075 лет были занесены в Книгу рекордов Гиннесса Фото: Family Handout

Издание отмечает, что Доннелли стали не только символом долголетия, но и примером того, как здоровый образ жизни может повлиять на качество жизни. Старшая сестра Морин, которой в момент записи было 93 года, отметила: "Мы все так же здоровы, как в 50 или 60 лет. Мы не изменились, мы словно в стране молодости".

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