В 90-х британский McDonald's добавил в меню необычное блюдо: что это было (фото)

Некоторые пользователи соцсетей считают фото с этим продуктом фейковыми, потому что он является нетипичным для меню ресторана и был в продаже недолго, пишут СМИ.

В 1990-х годах рестораны McDonald's в Великобритании экспериментально добавили в меню 20-сантиметровую пиццу. Через несколько лет ее сняли с продажи, однако в соцсетях британцы вспоминают блюдо как "вкус детства", пишет Metro.

Отмечается, что McPizza имела диаметр 8 дюймов (около 20 см) и делилась на 4 куска. Можно было выбирать из трех вкусов: сыр, сыр с пепперони и Делюкс, который кроме сыра и пепперони содержал зеленый перец и лук.

McDonald's предлагал пиццу в 1990-х годах, но впоследствии ее изъяли из меню Фото: Скриншот

Пиццу в McDonald's продавали до 1994 года, когда сеть запустила предложение завтраков и рабочих обедов для городских работников. Заказ можно было сделать по факсу или телефону, и в меню входила McPizza, сообщают авторы статьи.

На сайте компании указано, что пиццу предлагали посетителям в течение "ограниченного периода в некоторых ресторанах" в середине 1990-х годов, чтобы проверить, как будет продаваться такое блюдо.

Забытый пункт меню из прошлого века обсудили на Reddit. В комментариях некоторые пользователи сомневаются, что такое блюдо действительно существовало и фото — не подделка, другие называют пиццу из McDonald's "удивительной" и пишут, что до сих пор помнят ее вкус.

"Это одно из моих самых приятных воспоминаний о еде. Мой дедушка взял меня попробовать, и мы возвращались каждую неделю, пока его не прекратили", — написал один из комментаторов.

Сообщается, что до этого пиццу продавали в США в 1980-х годах, и впоследствии так же ее изъяли из меню большинства ресторанов. Однако считается, что сегодня пиццу все еще можно заказать в крупнейшем в мире McDonald's в Орландо, штат Флорида, пишут журналисты.

На сайте McDonald's сообщается, что сеть не планирует возвращать пиццу в меню.

Напомним, 23 октября Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил результаты исследования блюд из ресторанов McDonald's, в которых отравились десятки людей. Кишечную палочку нашли в гамбургерах с говяжьими котлетами. Сообщалось, что бактерии могли размножиться в говядине или луке.

20 октября американские СМИ публиковали видео, на которых тогда еще кандидат в президенты США Дональд Трамп в фартуке приготовил несколько порций картофеля для клиентов McDonald's.