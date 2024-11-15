У 90-х британський McDonald's додав до меню незвичну страву: що це було (фото)

Деякі користувачі соцмереж вважають фото з цим продуктом фейковими, бо він є нетиповим для меню ресторану та був у продажі недовго, пишуть ЗМІ.

У 1990-х роках ресторани McDonald's у Великій Британії експериментально додали до меню 20-сантиметрову піцу. За кілька років її зняли з продажу, проте в соцмережах британці згадують страву як "смак дитинства", пише Metro.

Зазначається, що McPizza мала діаметр 8 дюймів (близько 20 см) і ділилася на 4 шматки. Можна було обирати з трьох смаків: сир, сир із пепероні та Делюкс, що крім сиру й пепероні містив зелений перець і цибулю.

McDonald's пропонував піцу у 1990-х роках, та згодом її вилучили з меню Фото: Скриншот

Піцу в McDonald's продавали до 1994 року, коли мережа запустила пропозицію сніданків і робочих обідів для міських працівників. Замовлення можна було зробити факсом або телефоном, і до меню входила McPizza, повідомляють автори статті.

На сайті компанії зазначено, що піцу пропонували відвідувачам протягом "обмеженого періоду в деяких ресторанах" у середині 1990-х років, щоб перевірити, як буде продаватися така страва.

Забутий пункт меню з минулого століття обговорили на Reddit. У коментарях деякі користувачі сумніваються, що така страва справді існувала та фото — не підробка, інші називають піцу з McDonald's "дивовижною" та пишуть, що досі пам'ятають її смак.

"Це один із моїх найприємніших спогадів про їжу. Мій дідусь взяв мене спробувати, і ми поверталися щотижня, поки його не припинили", — написав один із коментаторів.

Повідомляється, що до того піцу продавали в США у 1980-х роках, і згодом так само її вилучили з меню більшості ресторанів. Однак вважається, що сьогодні піце все ще можна замовити в найбільшому у світі McDonald's в Орландо, штат Флорида, пишуть журналісти.

На сайті McDonald's повідомляється, що мережа не планує повертати піцу до меню.

Нагадаємо, 23 жовтня Центр з контролю та профілактики захворювань США повідомив результати дослідження страв з ресторанів McDonald's, у яких отруїлися десятки людей. Кишкову паличку знайшли в гамбургерах з яловичими котлетами. Повідомлялося, що бактерії могли розмножитися в яловичині або цибулі.

20 жовтня американські ЗМІ публікували відео, на яких тоді ще кандидат у президенти США Дональд Трамп у фартусі приготував кілька порцій картоплі для клієнтів McDonald's.