Бактерії в цибулі: після візиту в McDonald's отруїлись десятки людей, деталі

Розслідування санітарних інспекторів та компанії Макдональдс показало, що кишкова паличка оселилась у цибулі або яловичих котлетах. Епідемія отруєнь охопила 10 штатів США.

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В США майже 50 людей у 10 штатах страждали від харчового отруєння, скуштувавши гамбургер McDonald's Quarter Pounder. Правоохоронці та санітарні інспектори закликають громадян тимчасово утриматись від відвідин закладів громадського харчування. Підозрюють, що хвороботворні бактерії розмножились в цибулі чи у котлетах з яловичини. Про деталі інциденту, внаслідок якого померла одна людина, повідомили на порталі Центру з контролю та профілактики захворювань США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Американські чиновники повідомили, що відкрили справу про спалах кишкової палички, пов'язаної з закладами мережі Макдональдс. На момент публікації, 22 жовтня, було відомо про 40 отруєнь (за уточненими даними — 49), причому 10 людей госпіталізували, одна особа померла у лікарні. Причина захворювання — бактерія E. coli O157:H7.

Під час розслідування з'ясувалось, що усі постраждалі їли гамбургер з яловичою котлетою. Після цього вони відчули симптоми, характерні для кишкової інфекції — блювання, діарея, температура, спазми, слабкість тощо. Після повідомлень про отруєння ресторани відразу припинили продавати гамбургер з ймовірними шкідливими інгредієнтами. Орієнтовно вважають, що бактерії оселились у цибулі або котлеті — їх вилучили з продажу, запевнили у CDC. Штати, де виявили найбільше отруєнь — це Небраска та Колорадо.

На порталі NPR додали деталі до інциденту в США. Як ідеться у коментарі Центру, отриманому журналістами, серія отруєнь почалась 27 вересня і тривала до 11 жовтня. Люди страждали від неприємних симптомів у Колорадо (27 випадків), Небрасці (9), Айові, Канзасі, Міссурі, Монтані, Орегоні, Юті, Вісконсіні та Вайомінгу. Померлий — чоловік старшого віку. Крім того, у важкому стані перебуває дитина з нирковою недостатністю.

Офіційні представники Макдональдса заявили, що захворювання дійсно може бути пов'язане з цибулею, ідеться у статті NPR. Компанія вживає заходів, щоб інфекція не поширювалась на інші штати. Тим часом на біржах котування акцій компанії упали на 7%, свідчать дані порталу tradingeconomics.

Інцидент у США — які фінансові наслідки спалаху отруєнь у Макдональдс, дані 23 жовтня Фото: Скриншот

Зазначимо, 20 жовтня про ресторани швидкого харчування Макдональдс у ЗМІ писали в іншому контексті. Кандидат на посаду президента США, республіканець Дональд Трамп відвідав один із закладів у штаті Пенсільванія. Політик власноручно працював на кухні: готував гамбургери, смажив картоплю-фрі, видавав замовлення. Згідно з даними CDC, Пенсільванія не фігурує у списку штатів, в яких виявили кишкову інфекцію.

Нагадуємо, у квітні 2024 року у США готувались до спалаху захворюваності на менінгіт: американські чиновники пояснили, як з цим процесом пов'язана вакцинація.