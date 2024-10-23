Бактерии в луке: после визита в McDonald's отравились десятки людей, детали

Расследование санитарных инспекторов и компании Макдональдс показало, что кишечная палочка поселилась в луке или говяжьих котлетах. Эпидемия отравлений охватила 10 штатов США.

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В США почти 50 человек в 10 штатах страдали от пищевого отравления, попробовав гамбургер McDonald's Quarter Pounder. Правоохранители и санитарные инспекторы призывают граждан временно воздержаться от посещения заведений общественного питания. Подозревают, что болезнетворные бактерии размножились в луке или в котлетах из говядины. О деталях инцидента, в результате которого умер один человек, сообщили на портале Центра по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Американские чиновники сообщили, что открыли дело о вспышке кишечной палочки, связанной с заведениями сети Макдональдс. На момент публикации, 22 октября, было известно о 40 отравлениях (по уточненным данным — 49), причем 10 человек госпитализировали, один человек умер в больнице. Причина заболевания — бактерия E. coli O157:H7.

В ходе расследования выяснилось, что все пострадавшие ели гамбургер с говяжьей котлетой. После этого они почувствовали симптомы, характерные для кишечной инфекции — рвота, диарея, температура, спазмы, слабость и тому подобное. После сообщений об отравлении рестораны сразу прекратили продавать гамбургер с вероятными вредными ингредиентами. Ориентировочно считают, что бактерии поселились в луке или котлете — их изъяли из продажи, заверили в CDC. Штаты, где обнаружили больше всего отравлений — это Небраска и Колорадо.

На портале NPR добавили детали к инциденту в США. Как говорится в комментарии Центра, полученном журналистами, серия отравлений началась 27 сентября и продолжалась до 11 октября. Люди страдали от неприятных симптомов в Колорадо (27 случаев), Небраске (9), Айове, Канзасе, Миссури, Монтане, Орегоне, Юте, Висконсине и Вайоминге. Умерший — мужчина старшего возраста. Кроме того, в тяжелом состоянии находится ребенок с почечной недостаточностью.

Официальные представители Макдональдса заявили, что заболевание действительно может быть связано с луком, говорится в статье NPR. Компания принимает меры, чтобы инфекция не распространялась на другие штаты. Тем временем на биржах котировки акций компании упали 7%, свидетельствуют данные портала tradingeconomics.

Инцидент в США — какие финансовые последствия вспышки отравлений в Макдональдс, данные 23 октября Фото: Скриншот

Отметим, 20 октября о ресторанах быстрого питания Макдональдс в СМИ писали в другом контексте. Кандидат на пост президента США, республиканец Дональд Трамп посетил одно из заведений в штате Пенсильвания. Политик собственноручно работал на кухне: готовил гамбургеры, жарил картошку-фри, выдавал заказы. Согласно данным CDC, Пенсильвания не фигурирует в списке штатов, в которых обнаружили кишечную инфекцию.

Напоминаем, в апреле 2024 года в США готовились к вспышке заболеваемости менингитом: американские чиновники объяснили, как с этим процессом связана вакцинация.