Единственный в мире: семья преодолела трудный путь ради уникального горнолыжного McDonald's

Меню заведения практически не отличается от тех, которое представлено по всему миру. В то же время, его уникальность состоит в местоположении, ведь добраться туда достаточно трудно.

Семья решила отправиться в эпическое путешествие на лыжах и все ради единственного в мире горнолыжного McDonald’s. Об этом говорится в материале Mirror.

21-летняя Оливия Фоли насмотрелась роликов в социальной сети TikTok и ее заманили кадры с популярного заведения общественного питания. Это вынудило ее запланировать с отцом по имени Эндрю новое путешествие, чтобы как можно быстрее попробовать "McSki", находящийся на курорте Линдваллен в шведском городе Селен.

Спустя время Оливия с 17-летним братом Фрэнки вылетели из Осло к отцу в норвежский город Драммен, а еще через 2 дня они отправились в длинную 5-часовую дорогу к шведскому курорту. Девушка считает, что эта непростая дорога абсолютно стоила того, чтобы покорить необычный Макдональдс в горах.

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"Это была миссия, чтобы добраться до места. Мой папа живет в Норвегии, что очень помогло. Я увидела видео, как кто-то катается на лыжах, чтобы найти этот McSki, и мы с папой сразу же согласились", — рассказала Оливия.

Дочь в отцом любят приключения и на протяжении последних 7 лет постоянно катаются на лыжах. Этот раз должен был стать уникальным, ведь у них была особенная цель.

По пути семья даже увидела музей гитар, в котором хранятся музыкальные инструменты Элвиса Пресли. Территория расположена глубоко в лесах, что заставляло девушку чувствовать себя далеко от дома, но это определенно того стоило.

"Это был обычный стандартный "Макдональдс". Внутри было довольно многолюдно. Это обычный "Макдональдс", но посреди лыжного склона. Там была крутая фишка — лыжный спуск, и такой в мире только один", — продолжает Оливия.

В Швеции нашли уникальный McDonald"s в горах Фото: Mirror В Швеции нашли уникальный McDonald"s в горах Фото: Mirror

Меню практически не отличалось от того, что есть во всех ресторанах по всему миру, однако некоторых позиций, которые Оливия видела в Великобритании, все же отсутствовали. Цены также не отличались.

"Долгое путешествие того стоило, и я обязательно вернусь еще раз", — подытожила Оливия.

Напомним, 23 ноября сообщалось, что мужчина планирует питаться в McDonald's в течение 100 дней и уже успел похудеть на 15 кг спустя полтора месяца челленджа. Кевин Магиннис привлек внимание общественности своим нестандартным подходом к похудению.