Єдиний у світі: сім'я подолала важкий шлях заради унікального гірськолижного McDonald's

Меню закладу практично не відрізняється від тих, що представлені по всьому світу. Водночас його унікальність полягає в місці розташування, адже дістатися туди досить важко.

Сім'я вирішила вирушити в епічну подорож на лижах і все заради єдиного у світі гірськолижного McDonald's. Про це йдеться в матеріалі Mirror.

21-річна Олівія Фолі надивилася роликів у соціальній мережі TikTok і її заманили кадри з популярного закладу громадського харчування. Це змусило її запланувати з батьком на ім'я Ендрю нову подорож, щоб якнайшвидше скуштувати "McSki", що знаходиться на курорті Ліндваллен у шведському місті Селен.

Через деякий час Олівія з 17-річним братом Френкі вилетіли з Осло до батька в норвезьке місто Драммен, а ще через 2 дні вони вирушили в довгу 5-годинну дорогу до шведського курорту. Дівчина вважає, що ця непроста дорога абсолютно варта того, щоб підкорити незвичайний Макдональдс у горах.

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"Це була місія, щоб дістатися до місця. Мій тато живе в Норвегії, що дуже допомогло. Я побачила відео, як хтось катається на лижах, щоб знайти цей McSki, і ми з татом одразу ж погодилися", — розповіла Олівія.

Донька з батьком полюбляють пригоди і впродовж останніх 7 років постійно катаються на лижах. Цей раз мав стати унікальним, адже в них була особлива мета.

Дорогою сім'я навіть побачила музей гітар, у якому зберігаються музичні інструменти Елвіса Преслі. Територія розташована глибоко в лісах, що змушувало дівчину почуватися далеко від дому, але це безперечно було того варте.

"Це був звичайний стандартний "Макдональдс". Усередині було досить багатолюдно. Це звичайний "Макдональдс", але посеред лижного схилу. Там була крута фішка — лижний спуск, і такий у світі тільки один", — продовжує Олівія.

У Швеції знайшли унікальний McDonald's у горах Фото: Mirror У Швеції знайшли унікальний McDonald's у горах Фото: Mirror

Меню практично не відрізнялося від того, що є в усіх ресторанах по всьому світу, проте деяких позицій, які Олівія бачила у Великій Британії, все ж таки не було. Ціни також не відрізнялися.

"Довга подорож була того варта, і я обов'язково повернуся ще раз", — підсумувала Олівія.

Нагадаємо, 23 листопада повідомлялося, що чоловік планує харчуватися в McDonald's протягом 100 днів і вже встиг схуднути на 15 кг за півтора місяця челенджу. Кевін Магінніс привернув увагу громадськості своїм нестандартним підходом до схуднення.