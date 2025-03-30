Мужчина съел 35 000 бургеров из McDonald's и установил мировой рекорд: как это повлияло на его здоровье

Дональд Горске, 71-летний житель Фон-дю-Лака, штат Висконсин, уже более двух десятилетий удерживает необычный рекорд — он съел больше всех в мире Биг-Маков. За свою жизнь он потребил 34 128 этих бургеров, 728 из которых пришлись только на прошлый год. Этот впечатляющий показатель сделал его одним из самых долгоживущих рекордсменов Книги рекордов Гиннесса.

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Об этом сообщает издание Unilad.

Свое пристрастие к Биг-Макам Дональд начал фиксировать с первого же дня — коробки от бургеров он аккуратно складывал на заднем сиденье автомобиля, ведя тщательный подсчет. В лучшие годы он съедал до девяти бургеров в день, однако сейчас сократил это количество до двух — один на обед и один на ужин.

Несмотря на необычную диету, здоровье Дональда, по его словам, не пострадало. Он отказался от картошки фри, а для поддержания формы ежедневно проходит шесть миль пешком.

"Многие думали, что я уже умру, но вместо этого я уже 24 года являюсь рекордсменом. Это довольно круто", — говорит он.

Однако врачи не разделяют его энтузиазма. Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что чрезмерное употребление фастфуда может серьезно сказаться на здоровье. Кардиохирург доктор Джереми Лондон называет фастфуд "активным ядом", а кардиолог Лорен Болдуин считает его одной из шести категорий продуктов, которых следует избегать. По ее словам, высокое содержание натрия и трансжиров в таких продуктах может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

"Главное — не делать фастфуд регулярной частью своего рациона", — подчеркивает Болдуин.

Она объясняет, что трансжиры, содержащиеся в жареной пище, не только повышают уровень плохого холестерина, но и снижают уровень хорошего, а также имеют долгий срок хранения, что делает их популярными в индустрии быстрого питания.

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