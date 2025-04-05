Атлет "відправив" українок в окопи й порівняв чоловіків з собаками: реакція федерації

Український спортсмен Вадим Кравчук вступив у суперечку з жінками у соцмережах щодо спорту й мобілізації. На його сексистські висловлювання відреагували коментатор Віталій Волочай і президентка ФЛАУ Ольга Саладуха.

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На коментарі атлета звернули увагу 4 квітня у "Суспільне Спорт", адже саме під їхнім постом розгорнулися "баталії".

Чому спортсмен потрапив у скандал

Допис був присвячений реакції жіночої збірної з футболу на заяву президента ф/к "Інгулець" Олександра Поворознюка. Він зазначав, що "не розуміє жіночого футболу", адже не бачить там нічого окрім "красивих дівчат", з якими "треба щось інше робити, а не у футбол грати".

На захист Поворознюка став спортсмен Вадим Кравчук, який виступив за те, щоб жінки й чоловіки були "на рівні в окопах". З українками, які були не згодні з такою позицією, атлет вступав у словесні перепалки.

"Ти хочеш сказати, що жінки можуть зрівнятись з чоловіками?", — написав він в одному з коментарів.

Коментарі Вадима Кравчука Фото: Суспільне Коментарі Вадима Кравчука Фото: Суспільне

Кравчук запевнив, що йому до вподоби жіночий футбол, але він не згоден, що той стоїть на рівні з чоловічим. Говорячи про рівність прав, він вказав, що жінки зараз можуть виїжджати за кордон і створювати там сім’ї, а "чоловіків ловлять як собак". При цьому він зауважив, що вважає бридким "продовження роду змішаної крові".

Фото: Суспільне Фото: Суспільне Фото: Суспільне

Спортсмен визнав, що власну дружину в окоп не відправить, бо "вона відрізняє чоловіків від жінок". Своїм опоненткам він вказував, що ті "кудахчуть", називав їх "маленькими людьми" й унікумами, використовував нецензурну лексику.

Фото: Суспільне Фото: Суспільне Фото: Суспільне

Хто такий Вадим Кравчук

Вадим Кравчук — учасник цьогорічного Євро з легкої атлетики у приміщенні. На змаганнях у місті Апелдорн (Нідерланди) 29-річний спортсмен не подолав кваліфікацію. Він закінчив стрибки у висоту на планці у 2,18 метра.

Волочай розкрив досягнення і місце проживання атлета

Спортивний коментатор Віталій Волочай розповів, що Кравчук — член збірної з легкої атлетики, який двічі за кар’єру потрапляв на Чемпіонат Європи у приміщенні. Обидва рази він "фінішував з неймовірним результатом", про який ані журналіст, ані українці не чули.

Легкоатлет отримує державну стипендію, більшу частину часу тренується й проживає у Португалії.

"Я розумію, якби це написав спортсмен з будь-якого виду спорту, от буквально з будь-якого, окрім стрибків у висоту. Але такі клієнти існують. І за це соромно. Соромно за те, що вони в збірній, соромно за те що їм держава платить, соромно за те, що таке можливо. Звичайно, він вже повидаляв з інтернету цю словесну діарею, але Вадиме, тобі це не допоможе", — підкреслив Волочай.

У федерації відреагували

Президентка Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) Ольга Саладуха прокоментувала серію скандальних коментарів Кравчука. Вона назвала його висловлювання "неприпустимими й ганебними", анонсувавши обов’язкову реакцію на рівні відповідних комісій та комітетів.

"Від себе ж зазначу, що спорт — це не про стать, а про прагнення, талант і силу духу. Жінки й чоловіки стикаються з однаковими викликами — болем поразок, радістю перемог, роками самовідданої праці. Але історично жінкам доводилося долати ще й бар’єри упередженості, доводячи, що вони не менш гідні. Сьогодні їхні досягнення надихають світ, створюючи приклади для майбутніх поколінь. У спорті немає другорядних ролей — кожна спортсменка й кожен спортсмен формують його велич, бо саме різноманіття робить спорт сильнішим", — підкреслила Саладуха.

Нагадаємо, зірковий тренер Жозе Моурінью схопив суперника за ніс, тепер йому загрожує тривала дискваліфікація.

Американець встановив новий світовий рекорд з кількості підтягувань за добу, він підтягнувся більш як 10 тисяч разів за 24 години.