"Пишаюсь, що представляю Росію": український боєць UFC змінив громадянство на російське

Український боєць UFC у напівважкій вазі Микита Крилов заявив про зміну громадняства та очікує побачити російський прапор поруч зі своїм ім'ям, коли вийде на бій проти Домініка Рейєса.

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Про це пише MMA Fighting.

"Так, ми говорили про це з UFC, навіть за два заходи до того, як я запитав про те, щоб визначити Кисловодськ, Росія, як місце, де я буду битися. Я живу там вже кілька років і вважаю, що тепер маю честь представляти їх", — сказав Крилов

Раніше Крилов жив в Україні та представляв Донецьк, проте зараз він живе виключно в Росії, і саме цю країну планує представляти.

"Те, що довгий час не було прапора, було пов’язано швидше з тим, що основним місцем мого проживання був Донецьк. А як ми знаємо, на політичній арені з цього приводу багато дискусій. І не всі розуміють, кому він належить. Тому я надавав перевагу виступам без прапора", — пояснив Крилов.

Він підкреслив, що вважає позитивом те, що тепер його ім'я асоціюють з Росією.

"Я пишаюся тим, що представляю Росію", — наголосив Крилов.

Нагадаємо, 4 квітня український боєць Роман Крикля здолав свого суперника з Великої Британії Ліндона Ноулза у головній події вечора в рамках турніру ONE Fight Night 30.

Фокус також писав про те, як український спортсмен Вадим Кравчук вступив у суперечку з жінками у соцмережах й порівняв чоловіків з собаками.