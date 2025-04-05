Брутальний нокаут: український чемпіон ефектно переміг свого суперника в першому раунді (відео)

Український боєць Роман Крикля здолав свого суперника з Великої Британії Ліндона Ноулза у головній події вечора в рамках турніру ONE Fight Night 30, який відбувся 4 квітня у столиці Таїланду.

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Про це повідомляє організація One Championship на сторінці в Instagram.

Український чемпіон цієї організації здобув дострокову перемогу над своїм суперником з Великої Британії вже в першому раунді. Спочатку українець завдав удару коліном в голову британця, який відразу опинився в нокдауні.

Трикратний володар пояса з муай-тай у важкій вазі зумів піднятися. Однак згодом український спортсмен завдав щільного удару в щелепу суперника, після якої британець опинився на канвасі рингу. Рефері поєдинку зупинив двобій.

Завдяки цьому нокауту, український боєць здобув уже п’яту поспіль дострокову перемогу та продовжує залишатися одним із найсильніших представників промоушену ONE Championship. Наразі Крикля є чемпіоном світу у таких організаціях як K-1, A1, Kunlun Fight і TNA.

Раніше повідомлялося, що Усик підігрів чутки про можливий бій із блогером. Українець підтримав іронічну ідею свого тренера, який висловився про "бій" проти відомого американського блогера та бійця.

Згодом Усик відповів, чи заслуговує Трамп на його пояс. Під час свого візиту до українських енергетиків, боксер заявив, що готовий відмовитися від усіх своїх поясів заради миру в Україні.