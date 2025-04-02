"Готовий відмовитись від усіх": Усик відповів, чи заслуговує Трамп на його пояс (фото)

Світовий чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик відвідав розбомблену електростанцію, на якій продовжують працювати енергетики. Він подякував безстрашним фахівцям за світло та розкрив своє ставлення до того, що один з поясів залишився у Вашингтоні.

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Репортажем з місця події поділились 1 квітня у The Washington Post.

На зруйновані електростанції сподіваються, що перемир’я дозволить її відновити. Вона ставала мішенню для ЗС РФ стільки разів, що працівники змирились і перестали міняти вікна. У 2022 році в цей об’єкт влучили сім ракет, а у 2024-му — десять.

Під час обстрілів основні працівники одягають каски з важкими бронежилети й присідають, сподіваючись, що стіна з мішків з піском захистить їх від уламків. Решта співробітників прямують в укриття. В руках у цих людей — здатність людей функціонувати, готувати собі їжу, обігрівати свої домівки й ходити у школу або на роботу.

Фото об'єкта, який відвідав Олександр Усик Фото: Oksana Parafeniuk / The Washington Post

43-річний керівник котельного відділу Олександр поділився, що спочатку був наляканий, але потім уся команда звикла.

"Ну, не можна звикнути, розумієте? Але це моя професія… Навіть коли ракети летіли, оперативний персонал повинен залишатися на місці", — додав він.

Попри напругу й втому від атак цієї весни працівникам електростанції підняв настрій один візит. На об’єкт завітав відомий боксер Олександр Усик. Він приїхав з місією — привернути увагу до збитків, яких зазнає енергосистема зусиллями РФ.

Володар чотирьох головних титулів вперше побував на теплоелектростанції, і побачене нагадало йому знімальний майданчик якогось фільму-катастрофи про апокаліпсис. Боксер зізнався, що візит "глибоко зворушив" його, закликавши до міжнародної підтримки та захисту української енергетики.

Гід провів Усика у центральну диспетчерську, де чекали працівники у касках. Вони згрупувалися навколо чемпіона, передаючи для автографів фото, бейсболки, плакати й навіть свої каски. Він "зник" серед сірої уніформи енергетиків і розпростертих рук.

Олександр Усик підписав фото для працівників ДТЕК Фото: Oksana Parafeniuk / The Washington Post

Під час розмови з журналістами боксер висловив вдячність за світло у своєму домі, наголосивши, що ці працівники воюють зовсім в інших траншеях.

"Я вражений тим, що люди, попри ці напади, продовжують тут працювати", — поділився він.

Президент Володимир Зеленський привіз у Вашингтон чемпіонський пояс Усика як подарунок лідеру США Дональду Трампа. Однак зустріч у Білому домі обернулась публічною суперечкою політиків і закінчилась раніше, ніж планувалось.

Зеленський припускав, що пояс "все ще там", а адміністрація Трампа не відповіла на запитання ЗМІ щодо цього. Однак, за даними видання Time, подарунок знаходиться в приватній їдальні Трампа. Боксера запитали, чи заслуговує республіканець на нього.

Олександр Усик з працівниками об'єкта Фото: Oksana Parafeniuk / The Washington Post

"Знаєте, чи заслуговує він цього, чи ні, це не проблема. Якщо це призведе до миру в нашій країні, я був би готовий відмовитися від усіх своїх поясів", — відповів він.

Нагадаємо, раніше боксер Олександр Усик припустив, що подарований у Вашингтоні пояс був спеціальним. Він запевнив, що зберігає усі свої пояси вдома.

У 2024 році під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на День Незалежності Усик подарував йому один зі своїх чемпіонських поясів. Він пояснив, що вважає політика бійцем, який "тільки все дає, а йому нічого".