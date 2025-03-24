"Може все ще там": Зеленський не знає, де подівся пояс Усика, який "засвітився" в Овальному кабінеті

Журналісти поцікавилися в президента, що сталося з поясом українського чемпіона Олександра Усика, який фігурував у кадрах під час зустрічі президентів України та США.

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Президент України Володимир Зеленський не знає, яка доля чемпіонського поясу боксера Олександра Усика, який він привіз до Білого дому й хотів подарувати президенту США Дональду Трампу 28 лютого під час скандальної зустрічі в Овальному кабінеті. Про це пише Time.

Так, журналісти поцікавилися в президента, що сталося з поясом українського чемпіона Олександра Усика, який фігурував у кадрах під час зустрічі президентів України та США.

Зеленський відповів, що не знає, де подівся пояс, який лежав на тумбочці біля дивана в Овальному кабінеті.

"Можливо, він все ще лежить там", – відзначив глава держави

Водночас видання підкреслює, що пояс пізніше того ж дня забрав співробітник Білого дому знайшов пояс і відніс його до приватної їдальні Трампа. Там його розмістили поруч з іншими сувенірами "на згадку про невдалу дипломатію".

Нагадаємо, що 1 березня Олександр Усик заявив, що привезений Зеленським пояс за версією WBC під час візиту до президента США Дональда Трампа є спеціальним, однак він не розкриватиме більше ніяких подробиць щодо цього.

Також повідомлялося, що на День Незалежності український боксер Олександр Усик зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і подарував йому один зі своїх чемпіонських поясів.