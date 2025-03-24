"Может все еще там": Зеленский не знает, куда делся пояс Усика, который "засветился" в Овальном кабинете

Журналисты поинтересовались у президента, что произошло с поясом украинского чемпиона Александра Усика, который фигурировал в кадрах во время встречи президентов Украины и США.

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Президент Украины Владимир Зеленский не знает, какова судьба чемпионского пояса боксера Александра Усика, который он привез в Белый дом и хотел подарить президенту США Дональду Трампу 28 февраля во время скандальной встречи в Овальном кабинете. Об этом пишет Time.

Так, журналисты поинтересовались у президента, что произошло с поясом украинского чемпиона Александра Усика, который фигурировал в кадрах во время встречи президентов Украины и США.

Зеленский ответил, что не знает, куда делся пояс, который лежал на тумбочке возле дивана в Овальном кабинете.

"Возможно, он все еще лежит там", — отметил глава государства

В то же время издание подчеркивает, что пояс позже в тот же день забрал сотрудник Белого дома нашел пояс и отнес его в частную столовую Трампа. Там его разместили рядом с другими сувенирами "в память о неудачной дипломатии".

Напомним, что 1 марта Александр Усик заявил, что привезенный Зеленским пояс по версии WBC во время визита к президенту США Дональду Трампу является специальным, однако он не будет раскрывать больше никаких подробностей по этому поводу.

Также сообщалось, что на День Независимости украинский боксер Александр Усик встретился с президентом Владимиром Зеленским и подарил ему один из своих чемпионских поясов.