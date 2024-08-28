"Он боец у нас": Усик признался, почему подарил свой чемпионский пояс Зеленскому (видео)

По словам украинского боксера, глава государства всем все дарил, а сам в ответ ничего не получал, поэтому было принято решение наградить его в такой способ.

Related video

На День Независимости украинский боксер Александр Усик встретился с президентом Владимиром Зеленским и подарил ему один из своих чемпионских поясов. В комментарии телевизионному продюсеру Оксане Гнатишин он рассказал, почему пошел на такой шаг. Ролик опубликован в социальной сети TikTok.

Речь идет про пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, который он выборол во время поединка с Тайсоном Фьюри. Боксер рассказывает, что решил поделиться своей наградой с главой государства из-за того, что он выдавал спортсменам награды, а ему в ответ никто ничего не подарил.

"Он только все дает, а ему ничего. Только берут. И я решил сделать вот так. Он боец у нас, поэтому пусть пояс будет у президента", — рассказал Александр Усик.

Обмен "подарками" с президентом: что известно

24 августа чемпион мира по версиям WBO, WBA, WBC и IBO встретился в честь праздника с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом глава государства сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Владимир Зеленский вручил украинскому боксеру награду "Национальная легенда Украины", а спортсмен, в свою очередь, отдал ему один из своих чемпионских поясов, который был отвоеван во время поединка с британцем Тайсоном Фьюри. Александр Усик хотел, чтобы эта награда осталась на хранении у президента, ведь для этого пришлось много и усердно работать.

"Встреча с нашим боксером Александром Усиком. Это честь — получить его пояс. Пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC. Спасибо за все, что ты делаешь для Украины. За то, что прославляешь украинскую силу и непобедимость", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, в ночь на 19 мая Александр Усик стал абсолютным чемпионом и повторил достижение 25-летней давности, победив британца Тайсона Фьюри. После Леннокса Льюиса, который в 1999 году победил Эвандера Холифилда, в мире бокса практически 3 десятилетия не существовало абсолютного чемпиона мира. Но теперь он есть.

Также 26 июня стало известно, что Александр Усик отказался от чемпионского пояса. Он будет разыгран 21 сентября в Лондоне в поединке между британскими супертяжеловесами Энтони Джошуа и Дэниелом Дюбуа. Однако, по мнению журналистов, пояс еще может вернуться украинскому спортсмену.