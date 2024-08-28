"Він боєць у нас": Усик зізнався, чому подарував свій чемпіонський пояс Зеленському (відео)

За словами українського боксера, глава держави всім усе дарував, а сам у відповідь нічого не отримував, тому було ухвалено рішення нагородити його в такий спосіб.

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На День Незалежності український боксер Олександр Усик зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і подарував йому один зі своїх чемпіонських поясів. У коментарі телевізійній продюсерці Оксані Гнатишин він розповів, чому пішов на такий крок. Ролик опубліковано в соціальній мережі TikTok.

Йдеться про пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC, який він виборов під час поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Боксер розповідає, що вирішив поділитися своєю нагородою з главою держави через те, що він видавав спортсменам нагороди, а йому у відповідь ніхто нічого не подарував.

"Він тільки все дає, а йому нічого. Тільки беруть. І я вирішив зробити ось так. Він боєць у нас, тому нехай пояс буде у президента", — розповів Олександр Усик.

Обмін "подарунками" з президентом: що відомо

24 серпня чемпіон світу за версіями WBO, WBA, WBC та IBO зустрівся на честь свята з президентом України Володимиром Зеленським. Про це глава держави повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Володимир Зеленський вручив українському боксерові нагороду "Національна легенда України", а спортсмен зі свого боку віддав йому один зі своїх чемпіонських поясів, який був відвойований під час поєдинку з британцем. Олександр Усик хотів, щоб ця нагорода залишилася на зберіганні у президента, адже для цього довелося багато і старанно працювати.

"Зустріч із нашим боксером Олександром Усиком. Це честь — отримати його пояс. Пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC. Дякую за все, що ти робиш для України. За те, що прославляєш українську силу і непереможність", — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на 19 травня Олександр Усик став абсолютним чемпіоном і повторив досягнення 25-річної давності, перемігши британця Тайсона Ф'юрі. Після Леннокса Льюїса, який у 1999 році переміг Евандера Холіфілда, у світі боксу практично 3 десятиліття не існувало абсолютного чемпіона світу. Але тепер він є.

Також 26 червня стало відомо, що Олександр Усик відмовився від чемпіонського пояса. Його буде розіграно 21 вересня в Лондоні в поєдинку між британськими суперважковаговиками Ентоні Джошуа і Деніелом Дюбуа. Однак, на думку журналістів, пояс ще може повернутися українському спортсмену.