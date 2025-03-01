"Не хочу и не могу сказать": Усик раскрыл, какой именно пояс Зеленский привез Трампу (фото, видео)
Боксер заявил, что привезенный Зеленским пояс по версии WBC во время визита к президенту США Дональду Трампу является специальным, однако он не будет раскрывать больше никаких подробностей по этому поводу.
Обладатель титулов WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) прокомментировал историю о поясе WBC, который президент Владимир Зеленский привез на встречу с Дональдом Трампом. Об этом говорится на видео на фан-странице боксера.
Во время празднования дня рождения своей дочери, чемпиона бокса поймали фанаты, поинтересовавшись у него полушутя, почему он здесь, а его пояса в Вашингтоне.
"Я не знаю. Мои пояса все у меня дома", — сказал Усик.
Когда боксера спросить, какой именно пояс Зеленский подарил Трампу, то Усик ответил, что это вероятно специальный пояс.
"Я знаю, что это за пояс, я просто никому ничего не могу говорить. И не хочу", — добавил чемпион в супертяжелом весе.
Сейчас видео на фан-странице отсутствует. Ранее снимок с чемпионским поясом, который обнародовало издание Ring Magazine, стал вирусным в сети, за день собрав более 210 тысяч просмотров.
Ранее сообщалось, что Усик вскоре завершит боксерскую карьеру и проведет еще два поединка. Александр Усик планирует завершить карьеру в ближайшие 2 года. Следующий бой он хочет провести с победителем поединка Дюбуа — Паркер.
Впоследствии стало известно о желании Усика стать футболистом после карьеры в боксе. Александр Усик поделился своими планами на жизнь после завершения карьеры боксера: планирует играть за житомирское "Полесье" и забить гол в ворота киевского "Динамо".