Усик завершит боксерскую карьеру: он проведет еще 2 поединка, — Sky Sports

Александр Усик планирует завершить карьеру в ближайшие 2 года. Следующий бой он хочет провести с победителем поединка Дюбуа — Паркер.

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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO, WBA, IBO и WBC, украинский боксер Александр Усик планирует завершить карьеру после еще двух поединков. Следующим соперником он хотел бы видеть победителя боя Даниэля Дюбуа против Джозефа Паркера, который состоится 22 февраля. Об этом Усик рассказал изданию Sky Sports.

В мае прошлого года украинский непобедимый чемпион мира выиграл все четыре титула в супертяжелом весе, побив британца Тайсона Фьюри. Вторая победа в реванше Усик — Фьюри в декабре 2024 года позволила украинцу сохранить чемпионские титулы по версиям WBC, WBA и WBO, однако до того он отказался от пояса IBF, назвав это "подарком для Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа". Британец Дюбуа выиграл титул IBF и поставил пояс против Джозефа Паркера в поединке, который состоится 22 февраля.

Победитель боя Дюбуа — Паркер может стать соперником Усика в борьбе за чемпионство в тяжелом весе.

"Я буду драться с тем, кто победит, Джозеф Паркер, Дэниел Дюбуа, без проблем", — сказал Усик журналистам.

Также 38-летний украинский боксер сказал, что планирует завершить карьеру в боксе в ближайшие два года, вероятнее всего, после еще двух боев.

"Думаю, еще два года, полтора. Я себя чувствую прекрасно. Мне кажется, что мне нужно подготовиться к двум боям, не больше. Всего двух", — сказал он.

Даниэль Дюбуа бросал Усику вызов за объединенный титул чемпиона в тяжелом весе в 2023 году, однако проиграл бой. Теперь британец убежден, что вырос как боец и сможет достойно дать реванш.

Напомним, в интервью 20 января Александр Усик рассказывал, что после завершения боксерской карьеры может стать футболистом и будет играть за команду "Полесье".

12 января Усик был признан лучшим боксером 2024 года по версии журнала The Ring.