"Больше нечего доказывать": Усик может завершить карьеру в 2025 году, — СМИ

Журналисты отметили, что спортсмен заработал девятизначную сумму и живет "в охваченной войной Украине". В общем, по мнению издания, у спортсмена могут возникнуть проблемы с мотивацией.

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Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик завершит карьеру в 2025 году, поскольку ему уже нечего доказывать и не с кем драться. Такое мнение высказали журналисты издания ESPN.

Олимпийский золотой призер дважды победил Энтони Джошуа и добавил две победы над Тайсоном Фьюри в прошлом году. По мнению журналистов, у Александра Усика может возникнуть проблема с мотивацией, если речь идет о бое с Даниэлем Дюбуа.

"Конечно, есть и другие бои для Усика. Если Джозеф Паркер победит Дюбуа, когда они встретятся 22 февраля за титул чемпиона мира по версии IBF, Усик может драться с Паркером за титул, которого у него лишили, и снова стать абсолютным чемпионом. А еще есть Мартин Баколи или победитель боя Чжилей Чжан-Агит Кабайель", — говорится в материале.

Отмечается, что в этом году боксеру исполняется 38 лет. За свою карьеру он заработал девятизначную сумму и он "все еще живет в охваченной войной Украине со своей женой и детьми".

"Усик открыто высказывался о вторжении России и, возможно, может переключить свое внимание на вопросы в родной стране, как это сделали два других бывших чемпиона-тяжеловеса — Владимир и Виталий Кличко", — добавили журналисты.

Напомним, в 2024 году Усик дважды встретился с британским экс-чемпионом, одним из самых ярких боксеров современности Тайсоном Фьюри. Первый бой состоялся в мае и завершился раздельным решением судей в пользу Усика. В декабрьском реванше украинец доказал свое преимущество единогласной победой. Эти бои закрепили статус Усика как лучшего супертяжеловеса.

Добавим, что Александр Усик также получил титул лучшего боксера 2024 года по версии американского спортивного канала ESPN. Лучшим боксерским поединком прошлого года стал первый бой украинского спортсмена против экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри в мае 2024 года.