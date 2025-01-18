"Більше нічого доводити": Усик може завершити кар'єру в 2025 році, — ЗМІ

Журналісти зазначили, що спортсмен заробив дев'ятизначну суму та живе "в охопленій війною Україні". Загалом, на думку видання, у спортсмена можуть виникнути проблеми з мотивацією.

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Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик завершить кар'єру у 2025 році, оскільки йому вже нічого доводити та немає, з ким битись. Таку думку висловили журналісти видання ESPN.

Олімпійський золотий призер двічі переміг Ентоні Джошуа і додав дві перемоги над Тайсоном Ф'юрі минулого року. На думку журналістів, в Олександра Усика може виникнути проблема з мотивацією, якщо мова йде про бій з Даніелем Дюбуа.

"Звісно, ​​є й інші бої для Усіка. Якщо Джозеф Паркер переможе Дюбуа, коли вони зустрінуться 22 лютого за титул чемпіона світу за версією IBF, Усік може битися з Паркером за титул, якого в нього позбавили, і знову стати абсолютним чемпіоном. А ще є Мартін Баколі чи переможець бою Чжилей Чжан-Агіт Кабайель", — йдеться в матеріалі.

Зазначається, що цьогоріч боксеру виповнюється 38 років. За свою кар'єру він заробив дев'ятизначну суму і він "все ще живе в охопленій війною Україні зі своєю дружиною та дітьми".

"Усик відкрито висловлювався про вторгнення Росії й, можливо, може переключити свою увагу на питання в рідній країні, як це зробили два інших колишніх чемпіона-важковаговика – Володимир та Віталій Кличко", – додали журналісти.

Нагадаємо, 2024 року Усик двічі зустрівся з британським ексчемпіоном, одним з найяскравіших боксерів сучасності Тайсоном Ф'юрі. Перший бій відбувся в травні й завершився роздільним рішенням суддів на користь Усика. В грудневому реванші українець довів свою перевагу одноголосною перемогою. Ці бої закріпили статус Усика як найкращого суперважковаговика.

Додамо, що Олександр Усик також отримав титул найкращого боксера 2024 року за версією американського спортивного каналу ESPN. Найкращим боксерським поєдинком минулого року став перший бій українського спортсмена проти ексчемпіона світу Тайсона Ф'юрі у травні 2024 року.