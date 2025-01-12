"Рік був чудовим для мене": Усик став найкращим боксером 2024 року за версією The Ring (відео)

Український спортсмен під час нагородження звернувся до своїх фанатів і Тайсона Ф'юрі, назвавши його найкращим другом, чудовим суперником і "жадібним пузом".

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Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBO, WBA, IBO і WBC Олександр Усик отримав титул найкращого боксера 2024 року від авторитетного видання The Ring. Також його було визнано найкращим боксером 2024 року за версією американського спортивного каналу ESPN. А найкращим боксерським поєдинком минулого року став перший бій українського спортсмена проти ексчемпіона світу Тайсона Ф'юрі, який відбувся у травні 2024 року.

Після оголошення нагороди Усик звернувся до своїх фанатів і колеги-суперника.

"Вітаю кожного. Насамперед хочу подякувати Богу, своїй сім'ї та своїй команді. Цей рік був чудовим для мене. Важливим для мене і моєї країни. Якщо ви можете допомагати людям, дарувати посмішку — робіть це", — сказав український спортсмен.

Окремо він відзначив Тайсона Ф'юрі, додавши нотку гумору до свого звернення.

"Я хочу сказати своєму супернику, моєму найкращому другові Тайсону Ф'юрі: Мій друже, жадібне пузо, спасибі тобі велике. Ти чудовий, мій суперник", — сказав Усик.

Тим часом у пресреліз каналу ESPN йдеться про те, що Усик став першим незаперечним чемпіоном у важкій вазі за майже 25 років, коли в травні минулого року завдав Ф'юрі першої поразки в його кар'єрі. При цьому український спортсмен зробив це красиво, завдавши 14 ударів супернику і відправивши його в нокдаун у дев'ятому раунді.

"Усик — наш беззаперечний переможець у боротьбі за найвищу нагороду в Залі слави після найкращої кампанії у своїй кар'єрі", — визнали в ESPN.

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"Історичний подвиг": Усик став боксером 2024 року за версією WBC

Нагадаємо, 2024 року Усик двічі зустрівся з Тайсоном Ф'юрі, британським ексчемпіоном, якого називають одним із найяскравіших боксерів сучасності. Перша сутичка, що відбулася в травні, завершилася роздільним рішенням суддів на користь Усика, а в грудневому реванші українець довів свою перевагу одноголосною перемогою. Ці бої не тільки закріпили статус Усика як найкращого суперважковаговика, а й увійшли в історію світового боксу як найяскравіші поєдинки.