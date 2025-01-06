"Історичний подвиг": Усик став боксером 2024 року за версією WBC

У WBC зазначили, що "Усик постійно демонструє свої виняткові навички за межами України, підтверджуючи свій глобальний вплив на спорт.

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Всесвітня боксерська рада (World Boxing Council) оголосила Олександра Усика найкращим боксером 2024 року. Українець "здійснив історичний подвиг", перемігши 18 травня британця Тайсона Ф'юрі в епічному поєдинку. Йдеться у повідомленні WBC у понеділок, 6 січня.

Ця перемога не лише закріпила його статус одного з найкращих боксерів сучасності, але й зробила його одночасним чемпіоном у двох вагових категоріях — крузервейті та хевівейті.

У ніч на 22 грудня Олександр успішно захистив свій титул чемпіона за версією WBC у суперважкій вазі, вкотре підтвердивши свою домінантність у світі боксу.

"Усик постійно демонструє свої виняткові навички за межами України, підтверджуючи свій глобальний вплив на спорт. Ці досягнення зміцнюють спадщину Усика як одного з найвидатніших боксерів свого покоління", — зазначили у WBC.

Нагадаємо, у ніч на 22 грудня Фокус вів пряму текстову трансляцію реваншу Усик — Ф'юрі. Британець мав намір вибити українця з дивізіону важковаговиків і повернути назад у крузервейт.

Рішення трьох суддів було одностайним — вони віддали перевагу Олександру Усику з однаковим рахунком 116-112. Тайсон Ф’юрі заявив, що судді зробили українцю "різдвяний подарунок".