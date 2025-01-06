"Исторический подвиг": Усик стал боксером 2024 года по версии WBC

В WBC отметили, что "Усик постоянно демонстрирует свои исключительные навыки за пределами Украины, подтверждая свое глобальное влияние на спорт.

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Всемирный боксерский совет (World Boxing Council) объявил Александра Усика лучшим боксером 2024 года. Украинец "совершил исторический подвиг", победив 18 мая британца Тайсона Фьюри в эпическом поединке. Говорится в сообщении WBC в понедельник, 6 января.

Эта победа не только закрепила его статус одного из лучших боксеров современности, но и сделала его одновременным чемпионом в двух весовых категориях — крузервейте и хэвивейте.

В ночь на 22 декабря Александр успешно защитил свой титул чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе, в очередной раз подтвердив свою доминантность в мире бокса.

"Усик постоянно демонстрирует свои исключительные навыки за пределами Украины, подтверждая свое глобальное влияние на спорт. Эти достижения укрепляют наследие Усика как одного из величайших боксеров своего поколения", — отметили в WBC.

Напомним, в ночь на 22 декабря Фокус вел прямую текстовую трансляцию реванша Усик — Фьюри. Британец намеревался выбить украинца из дивизиона тяжеловесов и вернуть обратно в крузервейт.

Решение трех судей было единодушным — они отдали преимущество Александру Усику с одинаковым счетом 116-112. Тайсон Фьюри заявил, что судьи сделали украинцу "рождественский подарок".