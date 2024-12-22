"Рождественский подарок": Фьюри заявил, что на самом деле во второй раз победил Усика

Боксер Тайсон Фьюри поделился, что чувствует себя "очень сильно" обделенным. Его промоутер Фрэнк Уоррен раскритиковал решение судей, похвалив технику британца.

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Ночью на 22 декабря украинский боксер Александр Усик победил в поединке-реванше, сохранив звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Как передали в BBC Sport, его соперник Тайсон Фьюри поставил решение судей под сомнение.

Все трое судей сошлись на счете 116-112 в пользу украинца. Однако Фьюри и его промоутер Фрэнк Уоррен остались непоколебимыми в том, что он сделал достаточно для победы.

Британец отказался признавать поражение в реванше, заявив, что судьи сделали Усику "рождественский подарок".

"Я чувствую, что выиграл оба боя. Я знаю, что должен был его нокаутировать, но это бокс, и такое случается. Я не сомневаюсь, что я выиграл этот бой. Фрэнк сказал, что я выиграл с преимуществом в три-четыре раунда, и многие люди насчитали мне победу по крайней мере в два", — сказал он.

Фьюри ушел с ринга после боя, не ответив ни на один вопрос. Однако за кулисами он пообщался со СМИ.

"Я не собираюсь плакать над разлитым молоком, с этим покончено. Я занимаюсь боксом всю свою жизнь, но я всегда буду чувствовать себя немного обделенным — не немного, а очень сильно", — поделился боксер.

Тайсон Фьюри после поражения в поединке с Александром Усиком после поражения Фото: Getty Images

Уоррен тоже выразил разочарование результатами поединка, настаивая на победе Фьюри.

"Я потрясен тем, как они оценили его. Его джебинг был великолепным, его работа ног была великолепной, он не был медленным. Он был очень уклончивым", — заявил промоутер.

В издании отметили, что эта победа стала уже 23-й и расширила "безупречный рекорд" Усика. Он отреагировал на заявления Фьюри и Уоррена во время своей пресс-конференции.

Украинец в шутку предположил, что промоутер просто "слепой", поэтому не увидел оснований для его победы. Относительно "рождественского подарка" чемпион отметил, что благодарит за это бога и команду, но не соперника.

Напомним, Фокус вел текстовую трансляцию боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Также Фокус опубликовал самые интересные детали относительно того, что происходило уже после поединка. В частности, комментарий Усика относительно формы соперника, сумму его гонорара и планы на ближайшее будущее.