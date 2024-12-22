Закрепил за собой статус легенды: Усик победил Фьюри по очкам в Эр-Рияде

В ходе поединка британский боксер пытался использовать преимущество в росте, весе и размахе рук. Проходило несколько опасных апперкотов. Но джебы Усика были точнее.

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В ночь на 22 декабря украинец Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в поединке-реванше за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Это была еще одна шахматная партия настоящих панчеров, но определить сильнейшего вновь пришлось судьям. Победа вновь досталось украинцу, результат тот же, что и в предыдущем бое, но решение судей уже было единогласным: 116-112 x3 — все в пользу чемпиона, защитившего свои титулы.

Oleksandr The Great, с таким заголовком вышла публикация в популярном британском издании TalkSport (оно же спортивное радио). Украинец закрепил свой легендарный статус, написали журналисты.

"Цыганский король" Тайсон Фьюри намеревался отомстить своему давнему оппоненту и войти в элитный боксерский клуб, где присутствуют такие имена, как Мохаммед Али, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис и Майкл Мурер. Все они становились трехразовыми чемпионами мира в тяжелом весе.

В свою очередь, Усик собирался закрепить свое имя в качестве лидера в списке лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, а также сохранить серию без поражений, победив своего соперника второй раз кряду.

Александр Усик и Тайсон Фьюри Фото: Скрин видео

В ходе поединка британский боксер пытался использовать преимущество в росте, весе и размахе рук. Проходило несколько опасных апперкотов. Но джебы Усика были точнее.

Александр Усик и Тайсон Фьюри

В конце на вопрос Усик сказал: "Я победил и это все". Он также упомянул о том, что перед боем сын-дзюдоист Усика добился успеха и сказал: "Папа, ты следующий". После боя к Усику на ринг подошел Даниель Дюбуа и попросил о реванше.

К слову, на матче присутствовало достаточно много представителей мира бокса и спорта в целом. К слову, был и футболист лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик. Вингера лондонских "пенсионеров", которому, к слову, грозит длительная дисквалификация за допинг, видели возле ринга и в бэкстейдже. В то время, пока Усик готовился защитить свою чемпионскую корону.

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Напомним, что Усику запретили целовать крест во время боя с Фьюри.