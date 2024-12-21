Усику запретили целовать крест во время боя с Фьюри: в чем причина (видео)

Промоутер Тайсона Фьюри говорит, что во время боя "губы боксера смогут касаться только бутылки с водой".

Related video

Украинскому боксеру во время боя-реванша Усик — Фьюри запретят целовать нательный крест. Такое решение приняли из-за конфликта, который возник во время предыдущего боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри в мае. Тогда крест приняли за ингалятор, пишет TalkSport.

На видео, снятом в мае во время победы Усика раздельным решением судей над Фьюри в Эр-Рияде, пользователи соцсетей увидели якобы "ингалятор", который на самом деле оказался крестом. Отмечается, что ингаляторы во время боксерских поединков запрещены и считаются допингом.

Команда Усика отреагировала на слухи и объяснила, что ингалятора на ринге не было. Однако этот случай вызвал бурную реакцию в сети и заставил организаторов поединка провести расследование.

По словам журналистов, промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен подтвердил, что во время реванша в ночь с 21 на 22 декабря "губы боксера смогут касаться только бутылки с водой".

"После боя было много предположений, они не были уверены, что это было. Мы просто все это предотвращаем. Если боксеру в рот попадет что-то, кроме воды, инспектор это изымет. И если что-то будет обнаружено запрещенное, тогда они разберутся с этим, проверят это, что бы это ни было", — сказал промоутер британца.

Фрэнк Уоррен предположил, что к этому решению организаторов побудил лагерь Фьюри, чтобы избежать возможных спекуляций и скандалов в этот раз.

Напомним, 21 декабря СМИ писали, что промоутер Усика обвинил Фьюри в нарушении правил. Он отметил, что правилами запрещена густая борода, потому что она может смягчить силу удара.

Также накануне реванша Усик — Фьюри искусственный интеллект назвал победителя боя. По мнению ChatGPT, украинский боксер имеет небольшое преимущество над британцем.