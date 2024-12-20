Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри в Эр-Рияде: когда и где смотреть реванш

Спортивные аналитики называют бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри легендарным и историческим событием в мире спорта. Боксеры сразятся за пояса WBC, WBA и WBO, победитель будет считаться объединенным чемпионом мира.

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Бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри пройдет в ночь с 21 на 22 декабря на Kingdom Arena в Эр-Рияде. Спортивные аналитики уже считают это событие в мире спорта легендарным и историческим.

Прошлая встреча боксеров состоялась в мае 2024 года, Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Теперь в коллекции украинца четыре чемпионских пояса: IBF, WBO, WBA и WBC. Столь высокий титул последний раз получил британский боксер Леннокс Льюис в 1999 году, отмечает ВВС.

Фьюри получил от Усика первое поражение в профессиональной карьере Фото: Boxing Scene

Фьюри тогда получил первое поражение в профессиональной боксерской карьере. Примечательно, что Усик отказался от пояса IBF ради реванша с Фьюри, ведь федерация выступает против обязательного реванша и считает, что чемпион должен защищать свой титул не в бою с предыдущим соперником.

Боксеры сразятся за пояса WBC, WBA и WBO, победитель поединка будет считаться не абсолютным, а объединенным чемпионом мира.

Бой "Усик — Фьюри": где смотреть

Официальным транслятором боя Александра Усика и Тайсона Фьюри стал медиасервис MEGOGO, трансляция вечера бокса начнется в 18:50 по киевскому времени. Сервис покажет бой и весь файткард по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".

Главный бой вечера стартует 22 декабря в 1:00. Трансляция боя "Усик — Фьюри" доступна в подразделе "Единоборства" раздела "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг" и на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение".

Прямая трансляция боя "Усик — Фьюри" будет доступна и на сервисе DAZN, первый поединок андеркарда покажут с 19:00 по киевскому времени. В андеркарде поединка можно будет увидеть украинских боксеров Сергея Богачука, Даниэля Лапина и Андрея Новицкого.

Александра Усика считают фаворитом схватки. Букмекеры GGBET предлагают ставить на победу украинца с коэффициентом 1,83. Успех британца оценивается в 2,39, показатели на ничью достигают уровня 18,00.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский звонил Усику по видеосвязи перед "историческим" реваншем. Зеленский просил Усика "не сильно бить Тайсона Фьюри", чтобы британцы не отказали в поставках ракет Storm Shadow.

Сам Усик признавался, что реванш с Фьюри не будет простым. Украинец отрабатывал элементы борьбы при тренировках, чтобы одолеть соперника.