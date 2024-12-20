Бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі в Ер-Ріяді: коли і де дивитися реванш

Спортивні аналітики називають бій-реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі легендарною та історичною подією у світі спорту. Боксери битимуться за пояси WBC, WBA і WBO, переможець вважатиметься об'єднаним чемпіоном світу.

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Бій-реванш між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі відбудеться в ніч з 21 на 22 грудня на Kingdom Arena в Ер-Ріяді. Спортивні аналітики вже вважають цю подію у світі спорту легендарною та історичною.

Минула зустріч боксерів відбулася в травні 2024 року, Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі. Тепер у колекції українця чотири чемпіонські пояси: IBF, WBO, WBA і WBC. Настільки високий титул востаннє здобув британський боксер Леннокс Льюїс у 1999 році, зазначає ВВС.

Ф'юрі отримав від Усика першу поразку в професійній кар'єрі Фото: Boxing Scene

Ф'юрі тоді отримав першу поразку в професійній боксерській кар'єрі. Примітно, що Усик відмовився від пояса IBF заради реваншу з Ф'юрі, адже федерація виступає проти обов'язкового реваншу і вважає, що чемпіон має захищати свій титул не в бою з попереднім суперником.

Боксери битимуться за пояси WBC, WBA і WBO, переможець поєдинку вважатиметься не абсолютним, а об'єднаним чемпіоном світу.

Бій "Усик — Ф'юрі": де дивитися

Офіційним транслятором бою Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі став медіасервіс MEGOGO, трансляція вечора боксу розпочнеться о 18:50 за київським часом. Сервіс покаже бій і весь файткард за підписками "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL".

Головний бій вечора стартує 22 грудня о 1:00. Трансляція бою "Усик — Ф'юрі" доступна в підрозділі "Єдиноборства" розділу "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг" і на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення".

Пряма трансляція бою "Усик — Ф'юрі" буде доступна і на сервісі DAZN, перший поєдинок андеркарда покажуть з 19:00 за київським часом. В андеркарді поєдинку можна буде побачити українських боксерів Сергія Богачука, Даніеля Лапіна та Андрія Новицького.

Олександра Усика вважають фаворитом сутички. Букмекери GGBET пропонують ставити на перемогу українця з коефіцієнтом 1,83. Успіх британця оцінюється в 2,39, показники на нічию сягають рівня 18,00.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський телефонував Усику по відеозв'язку перед "історичним" реваншем. Зеленський просив Усика "не сильно бити Тайсона Ф'юрі", щоб британці не відмовили в постачанні ракет Storm Shadow.

Сам Усик зізнавався, що реванш із Ф'юрі не буде простим. Українець відпрацьовував елементи боротьби під час тренувань, щоб здолати суперника.