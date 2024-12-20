"Щоб не заборонили Storm Shadow": Зеленський просив Усика не сильно бити Ф'юрі (відео)

Президент України підбадьорив українського боксера перед важливим боєм у його кар'єрі. Не обійшлося і без нотки політичного гумору: Зеленський порадив Усику не сильно бити Тайсона Ф'юрі заради збереження стосунків із британцями.

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Президент України Володимир Зеленський зателефонував по відеозв'язку з українським боксером Олександром Усиком перед "історичним" реваншем із британцем Тайсоном Ф'юрі за звання чемпіона світу в надважкій вазі. Відео розмови голова держави опублікував в Telegram.

На початку бесіди Зеленський сказав, що Усик має міцний вигляд. Боксер відповів йому, що настрій гарний і останній тиждень перед боєм і час не так довго тягнеться.

"У будь-якому разі ми тримаємо за тебе [кулаки]. Дуже хочеться перемоги, кожна твоя перемога заряджає українців. Усі ми фанати твого таланту і хоробрості", — заявив президент.

Далі Зеленський попросив Усика під час бою "не сильно бити Тайсона Ф'юрі", щоб британці не заборонили постачання Україні ракет Storm Shadow.

"Велика Британія допомагає Україні в боротьбі проти РФ. Безумовно, ми поважаємо наших партнерів. Тому, коли ти будеш перемагати Ф'юрі, там не сильно [бий], бо пам'ятай, щоб вони нам не заборонили ракети Storm Shadow", — порадив президент.

Усик відповів йому так: "Це тільки спорт, тільки з великою повагою".

Бій-реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі заплановано на 21 грудня на арені Kingdom Arena в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії. Попередній бій у травні закінчився перемогою Усика рішенням суддів. Зараз на кону стоять титули WBA, WBC і WBO в суперважкій вазі.

Нагадаємо, Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі 19 грудня зустрілися перед боєм в Ер-Ріяді. У спортсменів пройшла рекордна за часом дуель поглядів — понад 11 хвилин.

Фокус також писав, що під час бою Усика і Ф'юрі відбудеться історична подія. Вперше в історії професійного боксу бій супроводжуватиме рефері зі штучним інтелектом.