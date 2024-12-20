"Чтобы не запретили Storm Shadow": Зеленский просил Усика не сильно бить Фьюри (видео)

Президент Украины приободрил украинского боксера перед важным боем в его карьере. Не обошлось и без нотки политического юмора: Зеленский посоветовал Усику не сильно бить Тайсона Фьюри ради сохранения отношений с британцами.

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Президент Украины Владимир Зеленский созвонился по видеосвязи с украинским боксером Александром Усиком перед "историческим" реваншем с британцем Тайсоном Фьюри за звание чемпиона мира в сверхтяжелом весе. Видео разговора глава государства опубликовал в Telegram.

В начале беседы Зеленский сказал, что Усик выглядит крепко. Боксер ответил ему, что настроение хорошее и последняя неделя перед боем и время не так долго тянется.

"В любом случае мы держим за тебя [кулаки]. Очень хочется победы, каждая твоя победа заряжает украинцев. Все мы фанаты твоего таланта и храбрости", — заявил президент.

Далее Зеленский попросил Усика во время боя "не сильно бить Тайсона Фьюри", чтобы британцы не запретили поставки Украине ракет Storm Shadow.

"Великобритания помогает Украине в борьбе против РФ. Безусловно, мы уважаем наших партнеров. Поэтому, когда ты будешь побеждать Фьюри, там не сильно [бей], потому что помни, чтобы они нам не запретили ракеты Storm Shadow", — посоветовал президент.

Усик ответил ему так: "Это только спорт, только с большим уважением".

Бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри запланирован на 21 декабря на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Предыдущий бой в мае закончился победой Усика решением судей. Сейчас на кону стоят титулы WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе.

Напомним, Александр Усик и Тайсон Фьюри 19 декабря встретились перед боем в Эр-Рияде. У спортсменов прошла рекордная по времени дуэль взглядов — более 11 минут.

Фокус также писал, что во время боя Усика и Фьюри состоится историческое событие. Впервые в истории профессионального бокса бой сопроводит рефери с искусственным интеллектом.