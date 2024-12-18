Впервые в истории: реванш Усик — Фьюри будет судить искусственный интеллект (видео)

Главной инновацией боя года станет использование судьи с искусственным интеллектом, который будет "свободным от человеческих ошибок и предубеждений". Однако ИИ не будет влиять на результаты поединка Усик-Фьюри.

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В субботу, 21 декабря, в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится реванш между украинским чемпионом Александром Усиком и британским боксером Тайсоном Фьюри. На кону будут стоять пояса чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC. В то же время в истории профессионального бокса состоится историческое событие — впервые бой будет сопровождать судья с искусственным интеллектом. Об этом сообщил Турки Аль аш-Шейх, глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений, на платформе X.

По его словам, этот рефери будет "свободным от человеческих ошибок и предубеждений". Однако функция ИИ будет носить только аналитический характер — он не будет влиять на официальные результаты, которые будут определять обычные судьи.

Сейчас точный состав судейской коллегии, включая обычных арбитров, не разглашается. Однако еще летом президент WBC Маурисио Сулейман предложил увеличить количество судей на реванш до шести.

Бой Усика и Фьюри

Первый бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоялся 19 мая. Украинец, обладатель поясов WBA, WBO и IBF, противостоял британцу — чемпиону по версии WBC. Усик одержал победу по решению судей. Фьюри после поражения заявил, что настроен на реванш и намерен вернуть титулы.

Напомним, 12 декабря Александр Усик и Тайсон Фьюри завершили подготовку в тренировочных лагерях и отправились в Эр-Рияд.

Александр Усик заявил, что воспользуется возможностью завершить бой с Фьюри досрочно, если она появится.