9 дней до реванша Усик-Фьюри: боксеры завершили подготовку к поединку (фото)

Команды обоих боксеров сообщили, что отправляются в Эр-Рияд после тренировочного лагеря. Усик и Фьюри сойдутся на Kingdom Arena 21 декабря.

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Обладатель титулов WBC, WBA и WBO Александр Усик завершил подготовку к реваншу с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри, который состоится в Саудовской Аравии 21 декабря. Директор команды украинского боксера Сергей Лапин опубликовал фото команды по окончании тренировочного лагеря.

"Тренировочный лагерь завершен. Наша команда направляется в Рияд", — подписал он фото.

За девять дней до поединка на Kingdom Arena закрыл тренировочный лагерь и британец Тайсон Фьюри.

"Сложная работа выполнена. Следующая остановка — Эр-Рияд", — написал представитель "Цыганского короля" в Instagram.

Реванш Усик — Фьюри: что известно

Первый поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоялся в ночь на 19 мая. Украинец победил британца раздельным решением судей и нанес Тайсону первое поражение в карьере, завоевав титул абсолютного чемпиона мира.

Однако в июне 37-летний Усик потерял статус абсолютного чемпиона из-за невозможности вовремя провести защиту титула IBF. Он отказался от пояса.

Напомним, Тайсон Фьюри показал фото с подготовки к реваншу с Александром Усиком. На фотографии среди других присутствует российский боксер Алексей Дронов.

Фокус писал, где можно будет посмотреть трансляцию боя-реванша Усик-Фьюри и опубликовал прогнозы букмекеров.