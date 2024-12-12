9 днів до реваншу Усик-Ф'юрі: боксери завершили підготовку до поєдинку (фото)

Команди обох боксерів повідомили, що вирушають до Ер-Ріяду після тренувального табору. Усик і Ф'юрі зійдуться на Kingdom Arena 21 грудня.

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Володар титулів WBC, WBA та WBO Олександр Усик завершив підготовку до реваншу з колишнім чемпіоном світу у надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі, який відбудеться у Саудівській Аравії 21 грудня. Директор команди українського боксера Сергій Лапін опублікував фото команди по закінченню тренувального табору.

"Тренувальний табір завершено. Наша команда прямує до Ріяду", — підписав він фото.

За дев'ять днів до поєдинку на Kingdom Arena закрив тренувальний табір і британець Тайсон Ф'юрі.

"Складну роботу виконано. Наступна зупинка — Ер-Ріяд", — написав представник "Циганського короля" в Instagram.

Реванш Усик — Ф'юрі: що відомо

Перший поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі відбувся у ніч на 19 травня. Українець переміг британця роздільним рішенням суддів і завдав Тайсону першої поразки в кар'єрі, завоювавши титул абсолютного чемпіона світу.

Проте у червні 37-річний Усик втратив статус абсолютного чемпіона через неможливість вчасно провести захист титулу IBF. Він відмовився від поясу.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі показав фото з підготовки до реваншу з Олександром Усиком. На світлині серед інших присутній російський боксер Олексій Дронов.

Фокус писав, де можна буде подивитися трансляцію бою-реваншу Усик-Ф'юрі та опублікував прогнози букмекерів.