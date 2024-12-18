Вперше в історії: реванш Усик — Ф'юрі судитиме штучний інтелект (відео)

Головною інновацією бою року стане використання судді зі штучним інтелектом, який буде "вільним від людських помилок і упереджень". Однак ШІ не впливатиме на результати поєдинку Усик — Ф'юрі.

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У суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, відбудеться реванш між українським чемпіоном Олександром Усиком і британським боксером Тайсоном Ф’юрі. На кону стоятимуть пояси чемпіона світу за версіями WBA, WBO та WBC. Водночас в історії професійного боксу відбудеться історична подія — вперше бій супроводжуватиме суддя зі штучним інтелектом. Про це повідомив Туркі Аль аш-Шейх, голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг, на платформі X.

За його словами, цей рефері буде "вільним від людських помилок і упереджень". Проте функція ШІ носитиме лише аналітичний характер — він не впливатиме на офіційні результати, які визначатимуть звичайні судді.

Наразі точний склад суддівської колегії, включно зі звичайними арбітрами, не розголошується. Однак ще влітку президент WBC Маурісіо Сулейман запропонував збільшити кількість суддів на реванш до шести.

Бій Усика і Ф’юрі

Перший бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі відбувся 19 травня. Українець, володар поясів WBA, WBO та IBF, протистояв британцю — чемпіону за версією WBC. Усик здобув перемогу за рішенням суддів. Ф’юрі після поразки заявив, що налаштований на реванш і має намір повернути титули.

Нагадаємо, 12 грудня Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі завершили підготовку у тренувальних таборах і вирушили до Ер-Ріяду.

Олександр Усик заявив, що скористається можливістю завершити бій з Ф'юрі достроково, якщо вона з'явиться.